Un YouTuber a réussi à répliquer le grappin de Batman

N’est pas Batman qui veut, enfin presque. Le YouTuber Built IRL vient de mettre au point un grappin inspiré de celui du chevalier noir. Dans sa dernière vidéo, il est capable de se hisser à plusieurs mettre du sol, rien qu’à la force de son engin.

Batman peut compter sur son lourd arsenal pour combattre le crime. En plus de sa Batmobile, le super-héros dispose d’un grappin capable de le hisser sans effort sur les plus hauts buildings de Gotham. Mais voilà, si plusieurs fans ont déjà tenté de reproduire l’accessoire, personne n’était vraiment arrivé à un résultat concluant. Built IRL sur YouTube pourrait bien avoir trouvé un moyen de sérieusement concurrencer le chevalier noir. Dans une série de 5 vidéos, il a élaboré un pistolet à grappin capable de hisser celui qui le porte au-dessus du sol. Dans sa dernière vidéo, il dévoile enfin sa création. Après près d’une année de conception, il le teste pour la première fois et c’est assez concluant. Dans un complexe d’escalade, il a réussi à se hisser à plusieurs mètres du sol, et ce, sans aucun effort de sa part. Dans les dernières minutes de la vidéo, il réussit même à se grimper en haut d’un arbre.

Pour mettre au point sa machine, il a personnalisé un châssis en aluminium auquel il a ajouté un puissant moteur électrique conçu pour les planches à roulettes électriques. Il y a ensuite enroulé 14 mètres de paracorde. Cette corde de nylon était initialement utilisée pour les suspentes des parachutes américains pendant la Seconde Guerre mondiale et offre une résistance à toute épreuve. C’est elle qui permettra à l’apprenti Batman de se hisser au-dessus du sol. S’ajoute ensuite un lance-grappin personnalité et alimenté avec des cartouches de CO2 de 12 grammes. Pour faire fonctionner son appareil, il compte sur batterie en lithium rechargeable de près de 50 volts. Enfin, il a ajouté une molette d’accélérateur analogique pour contrôler sa montée et sa descente. Pour découvrir tous les détails de la construction de ce gadget, vous pouvez consulter l’intégralité des 5 vidéos consacrées au sujet sur sa chaîne YouTube, à cette adresse. Bruce Wayne a définitivement du souci à se faire.