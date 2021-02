GoldenEye 007 : le remake pour Xbox 360 jamais sorti est maintenant jouable !

Il est désormais possible de jouer au remake Xbox 360 de GoldenEye 007 sur son PC ! Le classique de la N64 avec des graphismes optimisés pour la console de Microsoft n’est jamais sorti dans le commerce.

Les joueurs nostalgiques qui savent où chercher peuvent maintenant récupérer la ROM du remake jamais sorti de GoldenEye 007 pour Xbox 360, à jouer avec un émulateur comme Xenia. Le fichier contient la partie solo du jeu, ainsi que le multijoueur en local (le multi en ligne et les classements manquent à l’appel). En bonus, il est possible de passer des graphismes Xbox à ceux de la N64 (et vice-versa) en appuyant sur un bouton !

Un jeu mythique

Le développement du jeu était très avancé quand en 2008, il a finalement été annulé. La raison n’a jamais été donnée, mais il semble que des problèmes de droits insolubles ont fini par tuer le projet : difficile en effet de se mettre d’accord entre Microsoft (propriétaire du studio Rare, le développeur du jeu d’origine), Nintendo et Eon, qui détient les droits sur la licence James Bond au cinéma. Sans oublier que les acteurs devaient aussi donner leur autorisation pour exploiter de nouveau leur image.

Be sure to press RB when playing Goldeneye XBLA pic.twitter.com/xBa7Qb9JSk — Andi Hamilton (@andihero) February 3, 2021

Ce remake est plus ou moins devenu une légende urbaine, et régulièrement il ressortait dans l’actualité. En 2016 par exemple, une vidéo de gameplay a refait surface. Le jeu était destiné au Live Arcade de la Xbox 360 et visiblement, un gros travail graphique a été accompli par les développeurs.

GoldenEye est une franchise en or dans le secteur du jeu vidéo. Le jeu pour N64 est une référence dans le monde du FPS, et malgré l’imbroglio des droits, Activision est parvenu à sortir un remake pour Wii en 2010 (qui ressemblait d’ailleurs davantage à un jeu Call of Duty). Il existe également un remake du mode multi en ligne qui utilise le moteur Source de Valve, que les fans peuvent télécharger ici.