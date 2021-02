Android TV s’inspire de l’interface de Google TV

Google propose une toute nouvelle expérience pour sa plateforme Android TV. L’interface a été complètement revue, elle s’inspire fortement de celle du Chromecast avec Google TV.

Très bientôt, si ce n’est pas déjà le cas, les utilisateurs d’Android TV vont bénéficier d’une page d’accueil complètement revue. L’interface est plus moderne, la navigation est plus simple, et de nouvelles recommandations personnalisées font leur apparition. Bref, tout ce qu’on trouve depuis l’an dernier sur le Chromecast avec Google TV !

Les programmes en avant

Pour cette nouvelle interface de la page d’accueil d’Android TV, Google s’est tout simplement inspiré de celle de Google TV. Une harmonisation bienvenue : même si Android TV s’est amélioré avec les années, le système d’exploitation souffre toujours d’un aspect « techno » qui l’éloigne des principales plateformes comme tvOS (Apple TV), Roku OS ou Fire TV (Amazon), clairement pensées pour les téléspectateurs qui recherchent avant tout du contenu à regarder.

La nouvelle page d’accueil met ainsi nettement l’accent sur les films, les séries TV, les nouveautés sur YouTube, bref, sur le contenu adapté aux goûts de l’utilisateur. Les applications sont toujours là, et elles ont même leur onglet dédié, mais leur place sur l’écran est réduite par rapport aux programmes. L’onglet Discover multiplie lui les suggestions de contenu liées aux recherches sur Google.

Cette nouvelle interface est en phase de déploiement en France, ainsi qu’en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, et en Australie. À terme, Google devrait rapprocher un peu plus Android TV de Google TV, il est d’ailleurs possible qu’à un moment ou un autre, Android TV devienne purement et simplement Google TV ! Malgré son nom, c’est toujours Android TV qui fonctionne en arrière plan du nouveau Chromecast, mais l’avenir tend clairement vers ce type d’interface.