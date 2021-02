Pluto TV : c’est quoi cette nouvelle plateforme de streaming vidéo ?

Une offre de streaming gratuite et financée par la publicité, c’est le principe sur lequel repose Pluto TV. Cette nouvelle plateforme est lancée aujourd’hui dans l’Hexagone et est d’ores et déjà accessible en ligne, sur les téléviseurs connectés et smartphones.

Révolutionner la télévision, c’est l’ambition de Pluto TV. La plateforme développée par ViacomCBS arrive enfin en France et promet d’offrir des centaines d’heures de contenus vidéo, et ce, gratuitement. Cet ensemble de chaînes linéaires a été déployé en 2014 aux États-Unis et était déjà disponible dans plusieurs pays européen, dont l’Allemagne et l’Espagne. Elle repose sur un principe très simple : une télévision web accessible gratuitement et sans inscription, mais avec des publicités. Contrairement aux plateformes de streaming comme Netflix ou Disney+, aucun des contenus proposés n’est inédit, mais il sera possible d’accéder à des rediffusions de vos séries et films préférés. Qui dit offre de télévision dit forcément productions françaises et elles sont nombreuses.

Y en aura pour tout le monde ! ✌🏼 Streamez gratuitement sur #PlutoTV à partir du 8 février. pic.twitter.com/ywHNSlKh9Y — Pluto TV FR (@plutotvfr) February 6, 2021

40 chaînes pour le moment

L’offre est divisée en plus de 40 chaînes linéaires, chacune conçue spécialement pour le public français. Elles couvrent plusieurs genres très appréciés dans l’Hexagone comme la jeunesse, la TV réalité, l’humour encore les documentaires. Côté cinéma, les chaînes Pluto TV Ciné, Rétro, Action et Drame proposeront des films classiques ou plus récents comme Star Trek, The Ring, Staying Alive ou Fighting Temptation. Si vous préférez les séries françaises, vous pourrez voir ou revoir Plus Belle la Vie, Les Cordiers : juge et flic, Louis la Brocante et Femmes de loi. Enfin, pour les plus jeunes, plusieurs chaînes ont été développée et diffuse notamment Dora l’exploratrice ou encore Bob l’Éponge. À noter que s’il est possible de regarder directement une chaîne comme pour une offre de télévision classique, il sera aussi possible d’accéder à quelques contenus en vidéo à la demande, là encore gratuitement. Parmi les contenus disponibles, on retrouve par exemple la série d’MTV Awkward ou encore l’émission Pimp my ride. En revanche, les amateurs de la langue de Shakespeare devront se contenter des versions françaises, puisqu’il n’est pas possible d’activer les sous-titres et la version originale. Dans son communiqué, Pluto TV annonce que l’offre sera enrichie au fil du temps et que de nouvelles chaînes et contenus seront ajoutés.

Pluto TV est accessible sans inscription et sans abonnement sur tous les écrans (TV, smartphones, tablettes et PC) via internet sur www.pluto.tv, sur Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Chromecast ainsi que via les Apps iOS et Android disponibles sur Apple Store et Google Play.