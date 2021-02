Xiaomi Mi 11 : le nouveau flagship est officiel

Xiaomi vient tout juste de présenter son dernier fleuron à l’international, et donc pour la France. Que nous réserve ce Xiaomi Mi 11, premier smartphone à débarquer en France doté d’un Snapdragon 888 ?

Le Xiaomi Mi 11 devient enfin une réalité dans nos régions, après avoir été présenté en fin d’année dernière pour le marché chinois. Au cours de sa conférence du 8 février, Xiaomi vient en effet de lever le voile sur son nouveau fleuron, son smartphone ultime pour l’année 2021 qui ambitionne de tenir tête aux géants du secteur, Apple et Samsung en ligne de mire. Que nous réserve ce Xiaomi Mi 11 ?

Tout d’abord, vient l’affichage. De face, le Xiaomi Mi 11 ressemble à son prédécesseur, mais il se dote d’un écran plus grand qui passe de 6,67 à 6,91 pouces, toujours AMOLED. La dalle a néanmoins été améliorée, avec une consommation énergétique en baisse de 15%, l’HDR10+, des couleurs 10-bit, et une luminosité de 1 500 nits. Cette dalle est incurvée, et on retrouve une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz avec un échantillonnage tactile de 480 Hz, ce qui promet une réactivité à toute épreuve. Xiaomi augmente également la résolution en introduisant le WQHD+ (515 pli, 3 200 x 1 440 pixels), et un mode « Super résolution » permettant d’upscaler les contenus de Netflix, YouTube ou tout autre application de streaming vidéo en multipliant par trois la résolution. D’ailleurs, on pourra consommer ses contenus directement sur son smartphone, même sans casque, avec une partie audio signée Harman/Kardon.

À l’arrière, le Mi 11 embarque une configuration solide composé de trois capteurs placés au sein d’un seul et même bloc carré aux bords arrondis. On y retrouve un capteur principal de 108 MP (f/1.9, équivalent 26mm, 0.8µm), un ultra grand-angle de 13 MP (f/2.4, 123°, 1.12µm) et enfin un capteur macro de 5 MP (f/2.4, 1.12µm). À l’avant, on pourra compter sur un capteur selfie de 20 MP, équivalent 27mm.

Xiaomi vante une capture 30% plus rapide que sur le Mi 10 en photo, et le Mode Nuit est désormais disponible aussi bien sur le capteur principal que sur l’ultra grand-angle et le capteur frontal. La marque en profite pour introduire l’Ultra Night Video, un mode vous permettant de capturer des vidéos sans problème là nuit tombée, même lorsqu’il n’y a absolument aucun lumière, affirme Xiaomi. On attend de tester tout cela plus en détails pour le confirmer. Autrement, on retrouve de très nombreuses fonctions qui devraient aider ceux qui souhaiter percer sur TikTok – Magic Zoom, Freeze frame, Parallel World, Time Freeze, Night Time-lapse, Slow Shutter – et de nombreux filtres cinématographiques.

À l’intérieur, Xiaomi offre à son Mi 11 le tout dernier SoC haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888. Il s’agit donc du premier smartphone à débarquer dans nos régions équipé de cette puce gravée en 5nm. Pour l’accompagner, on retrouvera 8 de RAM, et cette puce permet bien entendu au smartphone d’être compatible d’office avec la 5G. Côté autonomie, le Xiaomi Mi 11 dispose d’une batterie de 4 600 mAh compatible avec la recharge rapide à 55W en filaire, 50W en sans-fil et jusqu’à 10W en recharge inversée. Enfin… la marque incluera bien un chargeur dans sa boîte, contrairement à ce que laissaient entendre les rumeurs ! On retrouve donc un chargeur 55W GaN inclus, ainsi qu’une coque anti-bactérienne offerte.

Côté prix, le Xiaomi Mi 11 sera disponible à partir de 749 euros dans sa configuration 128/8 Go, et 799 euros dans sa configuration 256/8 Go. La date de disponibilité n’a pas encore été communiquée, mais on imagine que cela se fera durant le mois de février.