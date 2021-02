Pokémon : Post Malone va donner un concert pour les 25 ans

Pour fêter le quart de siècle de sa franchise culte, Nintendo a annoncé l’arrivée d’un évènement musical inédit en collaboration avec Post Malone.

Pour fêter les 25 ans de sa licence Pokémon, Nintendo a vu les choses en grand. Dans la nuit du 27 au 28 février prochain à 1 heure du matin (heure française), l’entreprise va clôturer sa Journée Pokémon par un concert virtuel inédit, donné par le rappeur Post Malone. Si vous avez toujours rêvé de voir Pikachu se déhancher aux côtés d’une star du rap, vous ne devriez pas être déçu prévient d’ores et déjà Big N : “The Pokémon Company International s’associe à Universal Music Group pour organiser ce concert. Cette collaboration vous offrira également d’autres surprises musicales tout au long de l’année 2021”.

Inaugurer P25

Le but de la manœuvre pour cet improbable feat entre Post Malone et Pikachu ? Inaugurer le P25, un programme musical organisé par The Pokémon Company, qui devrait durer tout le reste de l’année. Les fans de la licence pourront notamment y retrouver de nombreuses collaborations, ainsi que “des moments uniques, le tout dans un style Pokémon”, rapporte le communiqué officiel. Après Katy Perry, dont la participation a été confirmée il y a quelques semaines, c’est donc au tour de Post Malone de collaborer avec la licence. Plusieurs autres “grands noms de la musique” sont encore attendus plus tard dans l’année. De son côté, le concert pourra être suivi sur Twitch et YouTube, à partir du 28 février 2021, 1h du matin.

Des cadeaux et des révélations au programme

Durant la semaine précédant le concert, Nintendo a également prévu de nombreuses autres surprises pour les fans, avec notamment : “des révélations en lien avec les célébrations du 25e anniversaire qui toucheront à toutes les facettes de la marque”. Le 25 février, il sera ainsi possible d’obtenir un Pikachu spécial maîtrisant l’attaque Berceuse sur Pokémon Épée et Bouclier. Le 27 février, plusieurs épisodes de l’anime sur le thème de la musique seront diffusés.