Bouygues Telecom augmente le prix de certains forfaits, sans possibilité de refus

L’opérateur ajoute 20 Go de data au forfait B&You 20 Go à 4,99€ par mois. Celui-ci passe dorénavant à 7,99€ par mois, sauf qu’il est impossible de refuser cette augmentation.

Après SFR et Orange, Bouygues Telecom vient une nouvelle fois d’être épinglé pour avoir augmenté en douce le prix de certains de ses forfaits téléphoniques, comme l’informe 01net. Certains clients B&You ont en effet reçu un message de l’opérateur les informant d’une augmentation de 3€ par mois sur leurs forfaits 20 Go, qui va passer de 4,99€ par mois à 7,99€ par mois avec, cette fois, 40 Go de data. Le problème, c’est que les clients concernés ne peuvent pas refuser cette offre, qui était auparavant une option payante. La seule solution reste de résilier totalement le forfait, conformément à l’article 224-33 du Code de la consommation.

Sur les forums de Bouygues Telecom, ils sont nombreux à dénoncer cette augmentation du prix du forfait, justifié par l’opérateur par la hausse de la dotation en data. Sauf que ce forfait 20 Go à 4,99€ par mois convenait visiblement à certains clients, qui refusent de payer plus pour un forfait qui leur suffisait. À cela, l’opérateur répond simplement qu’il « s’engage à offrir la meilleure qualité de service possible, et cette promesse passe par le développement de son réseau fixe et mobile en continu, notamment dans le déploiement de la Fibre et la couverture de l’ensemble du territoire en 4G pour permettre à tous ses clients de garder le lien avec leurs proches. »

Suite à cette nouvelle contestation, une pétition a même vu le jour pour forcer Bouygues Telecom à revoir ses pratiques. À l’heure où nous écrivons ces lignes, celle-ci a déjà presque atteint son objectif de rassembler 1000 signatures.