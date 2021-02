[Infographie] Si Internet était un pays, il serait le 6e plus gros pollueur du monde

18 février 2021

Si Internet était un pays, il serait le 6e plus gros pollueur du monde. Pourtant, moins d’un quart des français ont déjà entendu parler de pollution numérique ! Avec 3,5 millions d’emails envoyés par seconde en 2020 et une empreinte carbone par email de 10g, les emails jouent un rôle non négligeable dans la pollution d’internet. Cleanfox a ainsi décidé de mener une étude sur la pollution des emails sur la base de données exclusives de son panel de 3 500 000 utilisateurs.