No Man’s Sky : la dernière mise à jour vous laisse adopter… des aliens

Le jeu d’exploration spatiale vient de s’offrir une de ses mises à jour les plus importantes, permettant aux joueurs d’apprivoiser les créatures extraterrestres.

La nouvelle mise à jour de No Man’s Sky s’appelle « Companions » et on comprend bien pour pour quelle raison elle porte ce nom. Désormais, les joueurs vont pouvoir avoir des animaux de compagnie qui vont les aider dans le jeu tout en leur offrant une nouvelle amitié. Ces animaux de compagnie ne sont autres que les créatures extraterrestres qui peuplent les planètes exotiques du jeu. Lorsque vous allez nourrir une créature, un menu s’ouvre alors avec comme option de chevaucher l’animal ou encore de l’adopter.

Vous pouvez adopter jusqu’à 6 créatures, même si de nouveaux emplacements peuvent être débloqués. Vous devrez vous en occuper comme de vrais animaux de compagnie, c’est à dire les nourrir, leur donner de l’attention et gagner leur confiance. Ils deviendront alors de véritables compagnons qui vous aideront dans votre aventure en allant explorer les alentours à la recherche de ressources, en allant chasser ou encore en vous notifiant les dangers. Vous pouvez aussi les envoyer dans la direction de votre choix et si vous jouez en réalité virtuelle, vous pouvez directement pointer un endroit afin que la créature s’y rende.

Les créatures pourront également communiquer avec vous via un lien neuronal entre votre combinaison et leur harnais. Cela leur permet de vous partager leurs humeurs, leurs besoins et leurs pensées. Si vous vous en occupez assez bien, vos créatures pourront créer des œufs, que vous pourrez ensuite échanger avec d’autres joueurs ou qui peuvent éclore, donnant naissance à un merveilleux bébé alien. Quelques bugs ont été corrigé avec cette mise à jour, mais celle-ci s’est principalement concentrée sur l’ajout de cette nouvelle fonctionnalité, qui apporte une nouvelle dimension au jeu.