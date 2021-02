Zelda Breath of the Wild 2 : de nouvelles infos arriveront cette année

Le second titre de la série The Legend of Zelda : Breath of the Wild ne sortira pas cette année car il est toujours en cours de développement, mais il donnera de ses nouvelles plus tard, en 2021.

Au cours du Nintendo Direct qui s’est tenu le 17 février au soir, beaucoup ont remarqué l’absence d’une quelconque annonce concernant The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, que beaucoup de joueurs attendaient pour les 35 ans de la franchise cette année. À la place, il a été annoncé qu’un remake du jeu The Legend of Zelda : Skyword Sword sortira bien cet été. C’est pour beaucoup une occasion manquée de la part de Nintendo et une grande déception car Breath of the Wild 2 faisait partie des annonces les plus attendues lors de ce Direct. C’est pourquoi Eiji Aonuma , le créateur de la série Breath of the Wild, a tenu à rassurer les fans de la franchise en déclarant que le jeu donnera de ses nouvelles plus tard dans l’année. Il s’est excusé et a expliqué que « le développement se déroule sans heurts et nous devrions pouvoir vous apporter de nouvelles informations cette année. Pour l’instant, nous devons vous demander d’attendre encore un peu. »

En attendant, les joueurs les plus impatients pourront redécouvrir l’univers de Skyword Sword, remasterisé en HD. Le jeu était initialement sorti sur Wii en 2011. Avec la Switch convertible, vous pourrez profiter du motion gaming, comme c’était possible sur la Wii, mais les contrôles seront beaucoup plus fluides et plus précis. Avec ce remaster, les fans de la première heure comme les joueurs novices pourront (re)découvrir l’histoire autour de la création de l’épée de Link. Une paire de Joy-Con sortira à cette occasion rappelant l’épée et le bouclier du personnage ce qui, associé au motion gaming, devrait nettement renforcer l’immersion pour le joueur.