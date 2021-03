Google Chrome introduit une option pour transiter aisément d’un compte à un autre

Cette fonctionnalité a été ajoutée avec la dernière mise à jour, avec la liste de lecture Chrome pour les articles que vous voulez lire plus tard.

Google vient de lancer une mise à jour de son moteur de recherche grâce à laquelle il est désormais possible de créer un espace personnel à tous les utilisateurs d’un même ordinateur. Pour élaborer cette fonctionnalité, Google s’est inspiré des vies de famille où, par exemple, « vous essayez de vous connecter à un site d’e-commerce pour acheter une paire de chaussures que vous aviez enregistrée, mais la saisie automatique continue de suggérer le mauvais mot de passe (celui de votre partenaire, bien entendu) ». L’espace personnel est l’outil ultime de la navigation personnalisée sur le web. Chaque utilisateur peut mettre l’arrière plan de son choix, avoir sa propre organisation de signets, et enregistrer ses mots de passe.

Si vous activez la synchronisation des appareils, vous pourrez retrouver votre espace personnel sur tous vos appareils, ce qui est plutôt pratique quand on jongle entre téléphone et ordinateur, ou bien entre ordinateur de bureau et ordinateur portable. C’est aussi une mise à jour qui s’adresse à ceux qui désirent plus de barrières entre leur vie professionnelle et leur vie privée, la limite étant devenue très floue depuis la démocratisation du télétravail. Par ailleurs, une nouvelle fonctionnalité vous permettra aussi de créer une liste de lecture Chrome, dans laquelle vous pourrez ajouter tous les articles que vous souhaitez lire plus tard. Google affirme qu’il sera très facile pour chaque utilisateur de retrouver son espace, ou d’en changer et même d’en créer un instantanément. Les couleurs attribuées aux profils permettront de différencier qui est qui.