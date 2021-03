États-Unis : Apple et Google en guerre contre un projet de loi en Arizona

Sobrement connu sous la référence HB2005, ce nouveau projet de loi soumis aux autorités de l’Arizona permettrait aux développeurs d’applications de contourner les commissions appliquées par Apple et Google, en passant par leurs propres plateformes de paiement.

La guerre entre Epic Games et Apple prend de l’ampleur. Il y a quelques mois, la Pomme bannissait l’éditeur de Fortnite de son App Store pour avoir tenté de contourner son système de micropaiement, et donc la commission de 30% prélevée systématiquement par l’entreprise à chaque transaction. Depuis, le studio de développement s’est livré dans une véritable guerre ouverte avec le géant américain, au point de proposer une loi anti-Apple dans le Dakota du Nord. Cette semaine, c’est en Arizona que la guerre entre GAFAM et développeurs se cristallise. L’État étudie actuellement une proposition de texte qui pourrait permettre aux éditeurs de passer par leurs propres systèmes de paiement en ligne. Une situation qui leur permettrait de contourner les restrictions imposées par les stores en ligne, mais aussi les importantes commissions demandées par Apple et Google.

Apple et Google font du lobbying

Selon le site Apple Insider, Apple et Google n’auraient pas attendu l’officialisation des textes pour mener de front leur campagne contre Epic Games, et plus généralement contre tous les soutiens de la Coalition for App Fairness. Ainsi, les deux GAFAM auraient déjà entamé les négociations avec les représentants de l’État. Avant même la présentation du texte, Apple aurait également fait appel à plusieurs de ses lobbyistes, afin de faire pression sur le projet de loi. Si ce dernier venait à passer, Apple comme Google auraient gros à perdre. Les deux géants du web pourraient en effet perdre une grande partie de leurs revenus provenant des micropaiements in-app. De plus si l’Arizona devient le premier État à imposer une telle législation, d’autres pourraient lui emboîter le pas. En plus du Dakota du Nord, des textes similaires sont actuellement envisagés au Minnesota en Géorgie et à Hawaï.