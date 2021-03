[Etude] 5% des européens préféreraient abandonner leur partenaire plutôt que leur téléphone

Smartphone Par Gregori Pujol le 18 mars 2021 à 16h39

Une nouvelle étude montre que si 2020 a été marquée par la réduction de notre mobilité, nos téléphones portables et leurs chargeurs sont en conséquence devenus encore plus précieux, et même pour certains plus importants que nos partenaires. Les confinements nous ont rendus moins mobiles, mais plus “mobile-addicted” !