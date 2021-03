EA Play est désormais disponible sur PC via le Xbox Game Pass

Avec le catalogue d’EA Play, c’est plus de 60 jeux qui sont disponibles au téléchargement depuis l’application Xbox pour PC.

Microsoft vient d’annoncer l’arrivée officielle d’EA Play pour tous les abonnés Xbox Game Pass sur PC. Cela fait quelques temps que Microsoft avait annoncé collaborer avec Electronic Arts pour intégrer EA Play à l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate et Xbox Game Pass pour PC sans surcoût. Microsoft a donc remercié ses joueurs pour leur patience. Pour rappel, EA Play est un service d’abonnement d’Electronic Arts qui donne accès à des avantages exclusifs et aux meilleurs jeux EA. Il sera disponible sur PC ce 18 mars à partir de 22h.

Les abonnés pourront profiter de plus de 60 titres PC du catalogue d’Electronic Arts. Cela inclut des titres phares tels que Star Wars : Jedi Fallen Order, Madden NFL ou encore Need for Speed Heat. Comme c’est déjà le cas pour les abonnés EA Play, les joueurs pourront débloquer des récompenses en jouant aux jeux issus de son catalogue, comme des packs Gold Team Fantasy MUT pour Madden 21. Dès le premier jour, les abonnés pourront profiter du jeu Star Wars : Squadrons, qui avait été annoncé au début du mois mais qui n’avait pas de date précise de sortie sur le catalogue. Enfin, la collaboration avec EA Play permet également d’avoir 10 heures d’essai sur quelques uns des jeux les plus populaires d’Electronic Arts, tel que FIFA 21.

Dans l’application Xbox, les joueurs PC peuvent désormais lier leur compte Xbox à leur compte EA, ce qui leur permettra de télécharger les jeux de leur choix. Évidemment, EA Play est ajouté au Xbox Game Pass sans surcoût. Pour profiter du catalogue d’EA Play vous pouvez vous abonner à EA Play pour 3,99 euros par mois, au Xbox Game Pass PC pour 9,99 euros par mois ou encore au Xbox Game Pass Ultimate pour 12,99 euros par mois.