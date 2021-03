Avec son capteur 108 MP, découvrez tout ce que peut faire le realme 8 Pro en photo

Avec son realme 8 Pro, le constructeur chinois déploie son premier smartphone équipé d’un appareil photo de 108 MP. Il s’agit du célèbre capteur Samsung HM2. On retrouvera donc le binning 9 en 1 des pixels, ISOCELL Plus et Smart-ISOen plus de sa définition de 12 000 x 9000 pixels. En l’additionnant avec la puissance de l’appareil et l’intelligence artificielle, le realme 8 Pro s’inscrit clairement comme l’une des futures références en matière de « photophone ».

C’est à l’occasion de l’événement en ligne « Camera Innovation » que le constructeur a dévoilé les ingrédients de son prochain champion, le realme 8 Pro. Avec ce smartphone, la firme veut tout simplement révolutionner la photographie sur téléphone portable, notamment avec son capteur de 108 mégapixels qui va apporter un lot de d’innovations pour des clichés toujours meilleurs, tant sur les couleurs que l’exposition, les détails ou encore la profondeur des clichés réalisés.

Le realme 8 Pro : un AS de la photographie

Si ce n’est pas le premier téléphone portable à utiliser ce capteur de 108 mégapixels, le realme 8 Pro se donne les moyens d’aller plus loin en y additionnant un certain nombre d’améliorations internes. La marque realme opte donc pour le tout dernier capteur HM2 de 108 MP de Samsung, disposant d’un binning de pixels 9-en-1 et d’une grande taille de capteur 1/1,52″. Cette configuration va notamment permettre d’améliorer sensiblement la qualité d’image en basse lumière.

Sa technologie ISOCELL Plus permet de minimiser les pertes optiques et la réflexion de la lumière, garantissant ainsi une plus grande fidélité des couleurs et une amélioration de la sensibilité à la lumière allant jusqu’à 15 %. De plus, le capteur est doté de la fonction smart-ISO et le constructeur annonce déjà d’excellentes images dans des conditions plus lumineuses. De jour comme de nuit, le téléphone sera en mesure d’immortaliser des images nettes et fourmillant de petits détails.

realme repousse les limites avec ses propres ajouts

Le realme 8 Pro permet aussi d’obtenir une plus grande netteté en matière de zoom grâce à la nouvelle technologie In-Sensor Zoom. On trouve un mode de zoom 3x qui utilise 12 MP « cartographiés ». Concrètement, cela permet au téléphone de prendre huit photos de 12 MP à la suite, puis de les intégrer à l’algorithme pour augmenter la clarté de l’image et obtenir un rendu parfait. Les photos obtenues avec le mode 3x sur le realme 8 Pro sont digne des images prises offrent une netteté digne des téléobjectifs optiques.

Bien évidemment, realme apporte diverses optimisations maison pour faire du realme 8 Pro une référence en matière d’appareil photo sous Android. Les fonctionnalités telles que le Starry Mode (déjà présent sur le X3 SuperZoom) sont améliorées et permettent désormais d’enregistrer des vidéos en timelapse. En temps normal, cette méthode de vidéo nécessite plusieurs vidéos et un mixage complexe par ordinateur. Le realme 8 Pro est capable de tout réaliser en parfaite autonomie et très simplement. Si nous prenons l’exemple de l’espace, on peut réaliser 30 photos en 480 secondes, pour mettre au point une vidéo en une seconde et admirer les merveilles d’une nuit étoilée.

Aller plus loin avec les modes Tilt-Shift et Portrait

Il en va de même pour le mode Tilt-shift. L’objectif de ce dernier est d’appliquer un effet de flou autour du sujet photographié, pour donner une impression de miniaturisation sur votre cliché. On peut l’utiliser sur de nombreux supports, que ce soit une voiture dans la rue, un Lego ou votre assiette. La bonne nouvelle, c’est que le realme 8 Pro est en mesure de prendre rapidement des photographies de ce genre, et même des vidéos !

Enfin, le mode portrait reçoit lui aussi son lot de nouveautés et d’améliorations en tout genre. On pourra appliquer 3 filtres différents :

Un premier filtre qui met automatiquement l’arrière-plan noir et blanc, tout en laissant le sujet en couleur

Le Dynamic Bokeh permet de flouter l’arrière-plan avec une impression de mouvement

Neon Portrait assure un meilleur détourage que sur les précédentes générations.

En dépit de toutes ces fonctionnalités, le realme 8 Pro reste un smartphone abordable puisqu’il sera commercialisé le 29 mars à 299 euros. De quoi assurément en faire le meilleur rapport photo/prix du marché.

Cet article est sponsorisé par realme. Il a été réalisé en partenariat par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.