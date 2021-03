Le OnePlus 9R n’est pas prévu en France, mais vous ne ratez rien

En complément de ses OnePlus 9 et 9 Pro, la firme chinoise a également dévoilé une variante moins chère, destinée à l’Inde et à la Chine, le OnePlus 9R.

Durant sa conférence du mardi 23 mars, OnePlus nous a enfin dévoilé ses nouveaux fleurons, les OnePlus 9 et l’excellent OnePlus 9 Pro. Le constructeur avait également prévu une montre connectée attendue de longue date, la OnePlus Watch, ainsi qu’un troisième smartphone venant compléter sa gamme, le OnePlus 9R. Néanmoins, ce smartphone n’est pas prévu pour le marché européen. Il verra d’abord le jour en Chine et en Inde, où il débarquera dès le mois prochain.

Un OnePlus 8T légèrement remanié

C’est peut-être une mauvaise nouvelle pour ceux qui attendaient une variante moins cher du OnePlus 9. On vous rassure, vous ne perdez pas grand chose : ce OnePlus 9R est en réalité sensiblement identique au OnePlus 8T, lancé dans nos contrées l’automne dernier. On y trouve le même écran AMOLED — ou presque — avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz, une même batterie de 4 500 mAh compatible avec la recharge à 65W, la 5G, le WiFi 6, et une configuration photo identique : capteur principal de 58 MP, ultra grand-angle de 16 MP, macro de 5 MP et monochrome de 2 MP.

Les quelques différences résident dans le design de son bloc photo, légèrement modifié pour coller à l’esthétisme des derniers OnePlus 9 et 9 Pro, mais aussi sur le processeur utilisé. Le OnePlus 8T proposait un Snapdragon 865, puce haut de gamme de l’année dernière, tandis que le OnePlus 9R proposera un Snapdragon 870, avec donc des performances légèrement en hausse. Et du côté des tarifs, on le retrouvera à partir de 39 999 roupies en Inde — soit environ 465 euros HT — en deux coloris : Carbon Black et Lake Blue. Reste à voir si le succès est au rendez-vous en Asie et si OnePlus daignera le lancer dans nos contrées, même si ce n’est pas à l’ordre du jour.