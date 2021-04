Forfait mobile : ne ratez pas ce deal choc à 4,99€ pour 10 Go 🔥

RED by SFR, Prixtel et B&You affichent des offres choc sur leur forfait mobile. Les promotions se terminent déjà dans les jours à venir. Ci-dessous, le détail de chacune d’entre elles.

Alors que le mois d’avril commence tout juste, plusieurs opérateurs ont pris la décision de dévoiler des offres sur leur forfait mobile. Ce week-end est une excellente période pour choisir une nouvelle offre tout en réalisant de belles économies. Les trois acteurs qui avancent des remises proposent tous des formules sans engagement qui se détachent du marché.

Voir le forfait RED by SFR

Le forfait mobile dispose du meilleur rapport qualité-prix au cours de la première année. RED by SFR et Prixtel se présentent comme des opérateurs de référence dont les tarifs restent très compétitifs. Vous devriez dénicher l’offre qui convient le mieux à vos besoins et votre budget dans cette liste.

Le forfait mobile le plus prisé

RED by SFR est un acteur de poids sur le marché du forfait mobile. Il a fallu moins de dix ans à cet opérateur pour se présenter comme une des références du secteur. Et pour cause, il propose une offre qui est transparente et accessible ainsi que quelques avantages supplémentaires. Attention, ces offres prennent fin dès le 6 avril à minuit.

Le premier forfait mobile de RED by SFR se présente comme un excellent compromis, il propose le meilleur rapport qualité-prix de la gamme de l’opérateur. Avec l’offre en cours ce week-end, son prix chute à 15 euros par mois au lieu de 20 euros pour les appels, SMS et MMS en illimité avec 100 Go (dont 12 Go depuis l’UE et les DOM).

Pour voir le forfait mobile de RED by SFR, c’est par ici :

Voir le forfait RED by SFR

RED by SFR ne se limite pas juste à ce forfait mobile, il propose également une formule à 13 par mois au lieu de 15 euros pour 60 Go de data (dont 9 depuis l’UE et les DOM). Si ces deux abonnements n’incluent pas assez de data pour vous, l’opérateur dispose aussi d’une offre à 19 euros par mois au lieu de 25 euros pour 130 Go de data. Celle-ci peut aussi se transformer en version 5G avec le même nombre de Go d’Internet pour 24 euros par mois. Dans tous les cas, les appels, SMS et MMS sont en illimité.

RED by SFR dévoile un dernier forfait mobile destiné aux clients qui ne veulent pas beaucoup de data. Il revient actuellement à 5 euros par mois (au lieu de 10 euros) pour les appels, SMS et MMS en illimité et 1 Go de data (depuis la France, l’UE et les DOM). C’est parfait si vous ne voulez pas négliger les appels et les messages, mais que vous n’avez pas besoin des services Internet ou des applications mobiles.

Tous les forfait mobiles, en version 1, 60, 100 ou 130 Go, sont sans engagement. Vous n’êtes pas voué à rester client chez l’opérateur pendant une période définie dans le temps, vous avez la possibilité de choisir une autre offre sans complication.

Prixtel et sa flexibilité

Prixtel propose un forfait mobile assez différent de la majorité des offres présentes sur le marché. Le prix mensuel de sa formule se base sur la consommation de data, il n’est pas déterminé selon un prix fixe voué à rester le même dans le temps. L’utilisateur peut choisir le réseau de SFR ou Orange (et changer par la suite si besoin).

Prixtel affiché un premier forfait mobile intitulé “Le petit”. À l’heure actuelle, il s’agit d’une des meilleures offres du marché, surtout au cours de la première année. Les appels, SMS et MMS sont en illimité tandis que la consommation de Go d’Internet détermine le prix tous les mois. L’opérateur a mis en place un système de paliers pour que son abonnement soit facile à comprendre :

Le fonctionnement de ce forfait mobile est très transparent. Imaginons que vous preniez cette offre que vous utilisez 7 Go de data durant le mois : la facture serait de 4,99 euros. Si vous consommiez 11 Go le mois suivant, le tarif passerait à 7,99 euros. C’est la même chose tous les mois. Plutôt que de payer un prix fixe qui peut sembler élevé par rapport à votre utilisation, vous ne payez que ce que vous utilisez.

Pour en savoir plus sur le forfait mobile de Prixtel en détail, c’est par ici :

Voir le forfait Prixtel

Prixtel propose deux autres versions de son forfait mobile, elles sont parfaites pour les utilisateurs qui ont besoin d’un volume plus conséquent de data. Comme l’offre “Le petit”, “Le grand” et “Le géant” incluent les appels, SMS et MMS illimités. Ces abonnements fonctionnent sur ce même système de paliers.

Abonnement “Le grand” :

De 0 à 40 Go = 7,99 euros par mois

De 40 à 60 Go = 10,99 euros par mois

De 60 à 80 Go = 12,99 euros par mois

Abonnement “Le géant” :

De 0 à 100 Go = 14,99 euros par mois

De 100 à 150 Go = 19,99 euros par mois

De 150 à 200 Go = 24,99 euros par mois

Prixtel propose toutes ces formules sans engagement, vous êtes libre de partir quand vous le souhaitez pour prendre un autre forfait mobile. Les prix affichés sont valables durant un an, vous pouvez consulter le détail sur le site de l’opérateur.

B&You, un forfait fiable

B&You est un acteur de premier plan sur le marché des télécoms. Ses abonnements sont en concurrence frontale avec les offres de RED by SFR, les deux acteurs sont régulièrement en rivalité pour savoir qui attirera le plus de clients. B&You sait aussi avancer des arguments qui justifient son succès auprès du public, dont un forfait mobile pas cher et efficace. Toutes ses formules ont droit à des réductions ce week-end, elles se terminent le 7 avril.

Actuellement, B&You mise sur un premier forfait mobile à seulement 14,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimité avec 100 Go de data (dont 12 utilisables depuis l’UE et les DOM). C’est un bon compromis en termes de data et de tarif, il y a de fortes chances que le volume soit suffisant pour votre usage.

Pour voir le forfait mobile de B&You, c’est par ici :

Voir le forfait B&You

Le forfait mobile le moins cher de B&You revient à 4,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimité avec 1 Go de data (utilisables depuis la France, l’UE et les DOM). C’est l’offre la moins chère de l’opérateur, elle convient parfaitement aux clients qui n’ont pas de smartphone ou qui utilisent très peu celui-ci.

B&You avancent deux autres offres. Il y a un forfait mobile à 12,99 euros par mois pour 60 Go et une seconde offre au prix de 19,99 euros par mois pour 160 Go de data. Avec cette dernière, vous êtes assuré de ne pas manquer de data chaque mois. Ces offres sont toutes sans engagement de durée.