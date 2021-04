Bon plan : le Redmi Note 9 Pro est à prix cassé chez Amazon 🔥

Amazon dévoile une excellente promotion sur le Redmi Note 9 Pro, référence des smartphones de Xiaomi. Malgré la sortie du Note 10 Pro, ce modèle reste parmi les meilleurs rapports qualité prix du marché.

Le Redmi Note 9 Pro fait partie des smartphones les plus vendus dans le monde en 2020. Xiaomi a réussi à proposer un modèle qui répond aux attentes de nombreux utilisateurs sur le marché. D’un point de vue rapport qualité prix sur l’entrée de gamme, c’est la référence.

Aujourd’hui, Amazon affiche une excellente offre qui fait encore chuter le prix de cet excellent téléphone. Ce dernier voit son tarif tomber à 210 euros au lieu de 299 euros, soit environ 30% de réduction immédiate.

Pour voir l’offre sur le Redmi Note 9 Pro chez Amazon, c’est par ici :

Voir l’offre Amazon

Depuis la sortie de la marque Redmi, Xiaomi a écoulé plus de 200 millions de ses modèles à travers le monde. Il s’agit d’une référence sur le marché de l’entrée et du milieu de gamme. Pour sa part, le Redmi Note 9 Pro se présente comme un smartphone avec des performances de milieu de gamme dont le prix reste très convenable — même sans remise. Qu’il s’agisse de Samsung ou Huawei, peu de rivaux sont capables de faire aussi bien.

Si son tarif de base est déjà agressif, le Redmi Note 9 Pro a droit à une excellente promotion aujourd’hui. Avec cette offre, il voit son prix baisser alors qu’il a un an d’existence à peine sur le marché. Si vous recherchez un smartphone complet pour un usage au quotidien, ce modèle vous conviendra parfaitement. Attention, les stocks sont limités chez Amazon.

Quels sont les points forts du Redmi Note 9 Pro ?

Le Redmi Note 9 Pro se destine à une utilisation quotidienne. Xiaomi a misé sur son savoir-faire pour dévoiler un smartphone qui comble la totalité de ces aspects : écran, qualité photo, autonomie… Le tout pour un prix très abordable. Il répond à toutes les attentes du public et domine le reste de ses rivaux présents sur ce même segment.

Ce Redmi Note 9 Pro peut se vanter de proposer une offre photo supérieure à celle des autres smartphones de sa catégorie. Et pour cause, il a droit à un quadruple module photo, c’est rare pour un smartphone de ce créneau. Celui-ci s’appuie sur un capteur principal de 64 MP, un module ultra grand-angle de 8 MP, un capteur macro de 5 MP ainsi qu’un capteur de profondeur (2 MP). La qualité des images est impressionnante pour un prix aussi bas. Le mode nuit sait aussi se montrer à la hauteur tandis que la caméra selfie se montre décente.

L’autonomie illustre parfaitement le positionnement du Redmi Note 9 Pro sur le marché. Le smartphone est doté d’une puissante batterie de 5 020 mAh, cela vous permet de tenir 2 jours sans charge. La charge rapide 33 W permet de retrouver 50% de l’autonomie en une demie-heure, c’est un vrai avantage supplémentaire.

Sinon, le Redmi Note 9 Pro offre une puissance générale convenable. Il profite d’une puce Qualcomm Snapdragon 720G, cela offre de la fluidité à l’utilisateur lors de sa navigation. L’utilisateur peut profiter de ses jeux et des applications les plus énergivores en toute tranquillité.

D’autre part, le smartphone de Xiaomi est équipé LCD de 6,1 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz, la caméra selfie est intégrée directement à l’écran. Il s’accompagne d’Android 10 pour le moment, mais il migrera vers Android 11 au cours de l’année. La marque s’applique à gagner en rapidité pour le déploiement des mises à jour de ce système d’exploitation.

Une promotion très limitée

Le Redmi Note 9 Pro séduit le public depuis son arrivée sur le marché même sans promotion. Il s’écoule très bien, les offres ont tendance à partir très vite. Si vous voulez faire des économies sur votre prochain smartphone, c’est le moment de passer à l’action. Ce modèle ne vous décevra pas, il saura se montrer solide dans le temps.

Amazon fait fort avec cette réduction sur le Redmi Note 9 Pro. Le smartphone a rarement été aperçu à ce prix-là chez le marchand en ligne ou sur d’autres plateformes. Comme à chaque fois, les stocks sont restreints et l’offre peut prendre fin à n’importe quel moment. Si vous êtes intéressé, mieux vaut faire preuve de rapidité pendant que quelques unités sont encore disponibles. L’inventaire est souvent dépassé, cela sera encore le cas lors de cette vente flash.

Si vous avez été trop rapide lors de l’achat du Redmi Note 9 Pro, pas de panique. Le marchand en ligne avance une période de rétractation de 30 jours suite à la réception de la commande. Vous pouvez retourner l’appareil gratuitement pour profiter d’un remboursement à 100%. Il faut que le produit soit retourné comme neuf.

D’autre part, l’appareil s’accompagne d’une garantie de 2 ans. Pendant toute la période, vous avez accès à l’assistance et vous pouvez remplacer l’appareil en cas de besoin. Le Redmi Note 9 Pro est réputé pour être fiable, il y a peu de chance que cela arrive, mais cela peut s’avérer rassurant à l’achat d’un nouveau téléphone.

En mars, Xiaomi a dévoilé le Redmi Note 10 Pro. C’est le successeur du Redmi Note 9 Pro, il a droit à quelques belles évolutions, mais son prix reste plus onéreux. Comme il est très récent, il n’a pas droit à des remises et son rapport qualité-prix est donc un peu moins bon. Le modèle en promotion saura vous plaire — au même titre que votre budget.

Le Redmi Note 9 Pro est le modèle le plus premium de la gamme dévoilée par Xiaomi en 2020. Cette génération se compose également des Redmi Note 9 et Note 9S, deux autres appareils qui sont un peu moins onéreux et un peu moins performants. La version Pro est la plus qualitative, surtout avec la promotion sur Amazon. Les caractéristiques sont meilleures – que ce soit sur l’offre photo, la batterie ou la puissance globale : c’est un meilleur investissement dans la durée.

Pour en savoir plus sur ce deal sur le Redmi Note 9 Pro, c’est par ici :

Voir l’offre