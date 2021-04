Il se fait voler 600.000 $ de bitcoins dans une application validée par l’App Store

L’essor des cryptomonnaies permet de réaliser de bonnes affaires… Mais aussi de tomber dans les pièges tendus par des escrocs qui savent profiter des failles des boutiques d’applications mobiles.

L’exemple malheureux de Phillipe Christodoulou, détenteur américain de bitcoins, invite à la prudence. Après avoir téléchargé sur l’App Store d’Apple un portefeuille virtuel d’apparence inoffensive, il a perdu 17,1 bitcoins, une véritable fortune : le mois dernier, cela représentait la bagatelle de 600.000 $, et encore plus aujourd’hui.

Une application maquillée et dangereuse

La victime avait placé ses bitcoins dans le « portefeuille » matériel conçu par Trezor, un objet très sécurisé, mais qui nécessite une connexion à un ordinateur pour pouvoir consulter un compte et réaliser des transactions. Phillipe Christodoulou a voulu se faciliter la vie en reliant son compte Trezor à une application pour iPhone du même nom. Mais cette app n’avait rien à voir avec Trezor, elle a été développée par des escrocs qui ont trompé les utilisateurs en reprenant le nom de l’entreprise et ses codes graphiques.

Une fois que la victime donne les informations de son compte de cryptomonnaie, c’est trop tard : la somme est partie dans les poches des voleurs. Christodoulou s’est retourné vers Apple, qui examine et valide les applications distribuées dans sa boutique. Mais même le constructeur ne peut pas faire grand chose : l’application en question avait été « maquillée » en gestionnaire de mots de passe.

Après le feu vert d’Apple, les escrocs ont complètement modifié l’application, devenue portefeuille de cryptomonnaie. Il a fallu le signalement de Trezor, l’entreprise légitime, et de plusieurs utilisateurs pour que l’App Store supprime l’application. Non sans avoir fait de nombreux dégâts chez des détenteurs de bitcoins. On recense de nombreuses apparitions d’apps du même genre sur l’App Store et le Play Store, la méfiance est donc de mise.

Quant à Phillipe Christodoulou, il a confié son affaire au FBI, sans espoir de retrouver l’argent volé.