Neuralink permet à un singe de jouer aux jeux vidéo avec son esprit

On ne présente plus Neuralink, l’entreprise d’Elon Musk spécialisée dans l’interface cerveau-machine, et qui ambitionne de créer les premiers êtres humains connectés d’ici quelques années. Si l’entreprise créée en 2016 reste souvent dans l’ombre de SpaceX, une autre création d’Elon Musk visant notamment à envoyer l’homme sur Mars, elle poursuit ses recherches dans le domaine de l’être vivant augmenté. C’est du moins ce qu’a prouvé une nouvelle vidéo postée sur YouTube par la société, dans laquelle on peut apercevoir un singe en train de jouer au jeu vidéo Pong par la pensée.

Du haut de ses neuf ans, le macaque Pager a été implanté il y a quelques semaines par Neuralink. L’entreprise a ensuite décidé d’entrer dans le vif du sujet, en apprenant à l’animal à jouer à Pong de manière classique, avec joystick. En cas de succès, ce dernier recevait une récompense. Après une première phase d’observation de son activité neuronale, les équipes d’Elon Musk sont ensuite parvenues à analyser les mécanismes cérébraux permettant de déclencher telle ou telle action. Dans un second temps, l’expérience s’est poursuivie pour le singe, à la différence près que le joystick de ce dernier avait été débranché. L’animal continuait de “jouer” physiquement, mais c’est bel et bien son esprit qui contrôlait le jeu. Une expérience prometteuse, mais qui n’a fait l’objet d’aucune publication scientifique permettant d’étayer les recherches de Neuralink, regrettent certains spécialistes.

Later versions will be able to shunt signals from Neuralinks in brain to Neuralinks in body motor/sensory neuron clusters, thus enabling, for example, paraplegics to walk again

