Amazon Luna propose désormais une configuration 720p

Destinée à améliorer la stabilité du service de cloud gaming Luna, cette nouvelle configuration pourrait permettre à Amazon de s’imposer chez les joueurs ne bénéficiant pas d’une connexion suffisamment élevée.

Jouer en 4K, c’est bien, mais encore faut-il bénéficier d’une vitesse de connexion satisfaisante. À l’heure où les plateformes de streaming vidéoludique rivalisent d’ingéniosité pour proposer aux joueurs la meilleure qualité possible, Amazon Luna vient d’ajouter une nouvelle option destinée à plafonner la résolution à 720p. Objectif assure le géant du e-commerce : améliorer la stabilité de Luna, et permettre aux joueurs de profiter du cloud gaming, même avec des connexions plus lentes. Un ajout qui vient compléter les possibilités actuellement offertes par la plateforme, qui ne permet pour le moment qu’une diffusion en 1080p, mais a déjà annoncé la prise en charge prochaine de la 4K.

Selon Amazon, ce nouveau mode de jeu, uniquement accessible pour les joueurs ayant déjà accès à la bêta de la plateforme, sera disponible depuis le panneau des paramètres, et permettra de remédier aux problèmes de latence et de décalage rapportés par certains joueurs à la connexion insuffisante pour supporter le 1080p. Dans un communiqué, l’entreprise explique ainsi qu’il s’agit là “d’une des fonctionnalités les plus demandées” par les bêta-testeurs. En plus de permettre une meilleure stabilité ingame, cette option pourrait aussi permettre aux joueurs sur smartphones de ne pas exploser leur forfait mobile, en se montrant trop gourmands en data.

Uniquement disponible aux États-Unis en phase de test pour le moment, le service de cloud gaming Amazon Luna est proposé à partir de 5,99$ par mois, et permet d’accéder à un catalogue d’une centaine de jeux en streaming et en multiplateforme (Fire TV, Mac, PC et iOS). Un catalogue spécial Ubisoft est également accessible moyennant un supplément de 14,99$ par mois.