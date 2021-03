Il y a quelques jours, le troisième prototype de Starship explosait à l’atterrissage pendant un vol d’essai SpaceX. L’occasion pour Elon Musk de nous partager la version officielle des évènements.

Souvenez-vous le 3 mars 2021, le prototype Starship SN10 décollait pour un troisième vol d’essai au Texas. Après deux tentatives ratées, la fusée avait fini par atterrir sans encombre, avant d’exploser quelques minutes après son arrivée au sol. Jusqu’à présent, on ignorait encore les causes de cette explosion. Il y a quelques heures, le patron de SpaceX Elon Musk a finalement pris la parole sur Twitter afin d’expliquer le déroulé des évènements. Selon lui : “Le moteur du SN10 avait une faible poussée à cause (certainement) de l’absorption d’hélium dans le réservoir de carburant. L’impact, à 10 m/s, a écrasé les jambes et une partie de la jupe. Plusieurs modifications sont en cours sur SN11”.

SN10 engine was low on thrust due (probably) to partial helium ingestion from fuel header tank. Impact of 10m/s crushed legs & part of skirt. Multiple fixes in work for SN11. — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2021

Des pistes à suivre pour le SN11

Selon Elon Musk, le problème survenu à l’atterrissage du SN10 serait donc le même que sur les deux prototypes précédents. La fusée n’aurait tout simplement pas supporté l’impact à l’atterrissage. Seule différence par rapport aux derniers vols, le choc n’aurait pas provoqué d’explosion immédiate.

Évidemment tous ces échecs font partie du jeu pour SpaceX. L’entreprise pourra apprendre de ses erreurs grâce aux différentes données récoltées sur le SN10, et envisager des améliorations pour son nouveau SN11, actuellement en phase de construction. Parmi les pistes explorées, l’utilisation d’azote à température ambiante qui permettrait de détecter d’éventuelles fuites. Rendez-vous dans quelques mois pour savoir si les efforts de SpaceX concernant le nouveau prototype de Starship se révéleront payants. Cette fois encore, il y a fort à parier que tous les regards se tourneront vers l’atterrissage, la partie la plus critique de l’opération.