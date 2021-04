Cette app transforme votre iPhone en Galaxy de Samsung !

Afin de permettre aux utilisateurs d’iPhone de tester l’interface de ses smartphones Galaxy, Samsung a eu une excellente idée. Avec iTest, vous pouvez transformer votre iPhone en Galaxy, le temps d’une démonstration.

Vous avez toujours hésité entre un Galaxy de chez Samsung ou un iPhone mais avez finalement porté votre dévolu sur un smartphone d’Apple ? Cet outil pourrait bien vous intéresser ! Avec iTest, Samsung vous permet de tester l’expérience d’Android telle qu’elle est proposée sur un Galaxy, mais sur votre iPhone. Il ne s’agit pas, bien sûr, d’installer Android sur votre iPhone, mais plutôt de tester l’interface d’un smartphone de Samsung et ses différentes fonctionnalités.

Avec iTest, vous pourrez customiser l’interface, et découvrir les différentes applications de Samsung. Chaque icône présente sur l’écran d’accueil ouvre une web app correspondante, vous permettant de tester l’appareil photo, jeter un oeil aux réglages ou même vous rendre sur sur le Galaxy Store (avec Fortnite, s’il vous plait) ou le Game Launcher de Samsung. Notez qu’il ne s’agit que d’une démonstration : l’appareil photo vous présente des exemples et ne vous permet pas de vous prendre en photo, tandis que les appels et les messages sont inventés de toute pièce. Il n’empêche qu’il n’y a sans doute pas de meilleure manière de découvrir une interface qu’en l’ayant en main !

Si vous souhaitez tester l’interface de Samsung sur votre iPhone, rendez-vous à l’adresse itest.nz depuis Safari, cliquez sur l’icône de partage situé en bas de l’écran, puis « Sur l’écran d’accueil ». Vous devriez alors retrouver la web app directement sur votre écran d’accueil, afin de lancer l’expérience. Maintenant, reste à voir si cette démonstration plutôt convaincante parviendra à convaincre certains utilisateurs d’iPhone de switcher vers un Galaxy de Samsung.