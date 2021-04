Grâce aux trois smartphones de sa série Find X3, OPPO propose un smartphone pour chaque utilisateur. Découvrez pourquoi l’OPPO Find X3 Lite est le smartphone le plus équilibré du moment.

Avec le Find X3 Pro 5G, OPPO nous a montré qu’il était capable de proposer le nec plus ultra de la technologie, avec le Find X3 Neo 5G qu’il pouvait nous proposer l’essentiel de l’expérience d’un flagship à un prix plus abordable. Il reste maintenant l’OPPO Find X3 Lite 5G. Avec lui, la marque nous montre qu’elle est aussi en mesure de concevoir un smartphone parfaitement équilibré et au juste prix. Vendu moins de 450 euros, le cadet de la famille ajuste parfaitement chacun des éléments qui le constituent tout en offrant des points différenciants qui lui permettent de tirer son épingle du jeu.

La photo en 64 mpx, la vidéo en duo

Commençons par la partie qui est aujourd’hui l’un des principaux éléments des smartphones. OPPO a choisi un module quadruple capteur avec principal de 64 mpx. C’est un peu plus que ses concurrents du même segment de prix qui adoptent plus volontiers des capteurs de 48 mpx. Vous trouverez à ses côté trois autres capteurs avec un ultra grand angle de 8 mpx, un capteur Macro et enfin un capteur dédié au mode portrait. Pas de capteur dédié pour le zoom, OPPO a préféré privilégier le mode portrait plus souvent utilisé. Pour zoomer, la marque s’appuie justement sur les 64 mpx du capteur principal et le traitement logiciel renforcé à l’AI pour effectuer des zooms numériques presque sans perte de qualité.

Le module photo sera évidemment utilisé également pour la vidéo. Il est capable de filmer en 4K à 30 images par seconde ou en Full HD jusqu’à 120 images par seconde pour des ralentis. Fonction rarement vue et assez intéressante, le terminal peut filmer en utilisant le capteur arrière et le capteur en même temps. Ce mode baptisé « dual view » sera particulièrement utile pour vlogger facilement à tout moment sans avoir besoin d’investir dans du matériel complexe et coûteux.

Écran OLED avec supplément 90 Hz

Comme tout le reste de la gamme Find X3, l’OPPO Find X3 Lite embarque un écran OLED, qui reste à ce jour la meilleure technologie d’écran, notamment grâce à ses contrastes considérés comme infinis. La dalle s’étend sur 6,43 pouces et affiche une définition FHD+ pour une précision sans faille. Cerise sur le gâteau, il s’agit d’un écran à haut taux de rafraîchissement, à 90 Hz pour un maximum de fluidité lors de la navigation web ou dans le menu.

Puisqu’il appartient à la famille OPPO Find X3, cette version Lite reprend également les codes esthétiques soignés avec notamment cette face arrière incurvée sur les côtés pour une meilleure prise en main. Un soin que l’on retrouve sur le revêtement arrière. Il sera en polymère multicouche aux reflets brillants pour le modèle noir ou avec un effet sablé tout doux pour la version bleue. Peu importe celui que vous choisissez, il ravira en tout cas les yeux.

Paré pour l’avenir avec la compatibilité 5G

Pour assurer des performances qui conviendront à tous, OPPO a choisi un processeur de gamme supérieure conçu par Qualcomm®, le Snapdragon™ 765. Ce dernier est parfaitement à la hauteur des usages quotidiens et les joueurs y trouveront également de quoi profiter de leurs jeux sans problème. Le SoC est également compatible 5G, l’OPPO Find X3 Lite est déjà prêt pour la nouvelle norme réseau encore balbutiante en France.

Comme tout le reste de la gamme, OPPO ajoute la compatibilité charge rapide avec sa technologie SuperVOOC à 65W. Elle permettra de recharger totalement le smartphone en à peine plus de 35 minutes. Couplé à la batterie double cellule de 4300 mAh, vous profiterez d’une longue autonomie tout en pouvant redonner le sourire aux accumulateurs en un clin d’œil. C’est un vrai avantage au quotidien, un avantage sur lequel il est très difficile de revenir lorsqu’on y a goûté.

L’OPPO Find X3 Lite 5G est déjà disponible au prix de 449,90 euros. Jusqu’au 25 avril, vous pourrez bénéficier d’une offre de lancement avec les écouteurs sans fil OPPO W51 offerts en différé pour tout achat de ce modèle.

La série OPPO Find X3 est composée de deux autres terminaux : l’OPPO Find X3 Pro 5G au prix de 1149,90 euros et l’OPPO Find X3 Neo au prix de 799,90 euros. La marque arrive ainsi à présenter un smartphone pour tous les budgets. Elle propose également l’OPPO Watch 46mm, une montre connectée particulièrement complète qui sera un allié de choix au quotidien et aussi pour les sessions sportives.

Cet article est sponsorisé par OPPO. Il a été réalisé en partenariat par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.