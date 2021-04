Brut lance son offre SVOD pour concurrencer Netflix

Dans le domaine de la SVOD, la concurrence est rude. Pour se démarquer, le groupe média Brut mise sur des sujets de société et des thématiques liées au genre, à la sexualité et aux droits des femmes, mais aussi l’environnement. L’offre BrutX débarque sur les Box Orange et Free pour 4,99 euros par mois.

“Des histoires qui changent le monde”, c’est ainsi que Brut définit le catalogue de sa nouvelle plateforme. Le média 100 % digital, créé il y a à peine 5 ans, se lance dans une nouvelle aventure : celle de la SVOD. À l’instar de Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime Vidéo, il lance Brut X une plateforme sur abonnement qui offre un accès illimité à des contenus vidéo. Selon le communiqué de presse, on retrouvera une large sélection de séries et de films, mais aussi des documentaires et des court-métrages. Dès aujourd’hui, les abonnés pourront voir ou revoir Erin Brokovitch, la série Freeform Everything’s gonna be Okay ou encore Veneno, la nouvelle série produite par les créateurs de La Casa de Papel. Pour concurrencer les géants déjà installés, la plateforme mise sur des sujets de société qui passionnent les 18-35 ans, le cœur de cible du média.

Déjà disponible chez Orange et Free

Cette offre inédite en France est déjà accessible en ligne sur le site de BrutX.com, ainsi que sur certaines box. Les abonnés Orange et Free pourront en profiter dès aujourd’hui. Le service est accessible sans engagement au tarif de 4,99 euros par mois. Au lancement, Brut X propose plus de 500 heures de programmes selon les informations du Monde. C’est bien moins que la concurrence, mais la plateforme prévoit déjà d’étoffer son offre dans les prochains mois avec de nombreux contenus éditoriaux inédits et des productions originales. Certains des programmes seront recommandé par des personnalités publiques, comme des journalistes, des artistes, des influenceurs ou encore des militants. Selon les informations recueillies par Ouest France, le fondateur de Brut envisage aussi de capitaliser sur ce savoir faire à la française pour l’exporter. La plateforme pourrait alors être déployée à l’international dans les prochaines années.