Edge of Eternity : la version complète sortira cet été

Après deux ans en accès anticipé sur Steam, le jeu RPG sortira enfin ses deux derniers chapitres cet été, dès le 8 juin, sur PC. Profitez également de la promotion sur l’achat du jeu disponible jusqu’au 14 avril !

Edge of Eternity, une production signée Midgar Studio, est depuis deux ans en accès anticipé et vient enfin d’avoir droit une date de sortie officielle pour sa version finale. Dans le message posté par Midgar Studio sur la page Steam du jeu, il est précisé que l’accès anticipé se terminera le 7 juin prochain et que, dès le 8 juin, le titre sera accessible dans sa version finale. À cette version seront ajoutés les deux derniers chapitres intitulés A Message From Beyond et The Ascent (en français, Un message de l’au-delà et l’Ascension). Les joueurs ayant déjà fini les chapitres précédents pourront donc profiter de 5 à 10 heures de gameplay en plus.

Ce qui est bon à savoir est que le studio a également sorti un kit pour le modding, comme CD Projekt Red l’a fait pour Cyberpunk 2077. De plus, le titre restera au prix de 16,74 euros jusqu’au 14, soit une remise de 33 % par rapport au prix effectif à partir du 15 avril, à savoir 24,99 euros. C’est donc le moment ou jamais d’acquérir le jeu si le cœur vous en dit.

Edge of Eternity est un jeu que beaucoup décrivent comme un J-RPG à la française. C’est un titre avec des combats tour par tour dans un univers fantaisiste rempli d’éléments magiques. Il dépeint l’histoire d’un frère et d’une sœur, Daryon et Selene, qui doivent trouver par tous les moyens un remède à la Corrosion, un mal apporté par des forces aliens et qui déforment tout ce qu’il touche. Une vidéo du gameplay a été dévoilée avec l’annonce de la date de sortie du jeu.