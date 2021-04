Bon plan : Amazon et Fnac font chuter les prix des MacBook Pro M1 et MacBook Air M1 🔥

Amazon et Fnac lancent de nouvelles promotions sur les MacBook Air M1 et les MacBook Pro M1. C'est l'occasion parfaite pour faire des Ă©conomies.

Les MacBook Air M1, MacBook Pro M1 et Mac mini sont en promotion sur Amazon et Fnac aujourd’hui. C’est le moment d’en profiter, vous avez l’occasion de rĂ©aliser des Ă©conomies de 100 euros selon le modèle. Plusieurs de ces offres se terminent dès demain, il y a aussi des chances que les autres affichent des ruptures de stock avant la fin du week-end. Pensez Ă en profiter dès maintenant.

Les MacBook Air M1 et MacBook Pro M1, de nouvelles références sur le marché

Les MacBook Air M1 et MacBook Pro M1 sont d’excellentes mises Ă jour de la gamme prĂ©cĂ©dente. Et pour cause, toute cette nouvelle gĂ©nĂ©ration est dotĂ©e de la nouvelle puce M1. Cette dernière a Ă©tĂ© conçue par la marque Ă la pomme elle-mĂŞme, lĂ oĂą c’est Intel qui s’occupait du processeur jusqu’ici. Ainsi, ces rĂ©cents ordinateurs portables ont droit Ă plus de puissance tandis que le constructeur s’Ă©mancipe peu Ă peu de sa relation avec son partenaire Intel.

Cette puce a l’avantage d’offrir plus de puissance aux MacBook Air M1 et MacBook Pro M1. Pour faire simple, la version Pro embarque performances de processeur jusqu’à 2,8 fois plus Ă©levĂ©es contre des performances graphiques jusqu’à 5 fois plus rapides. Il en va de mĂŞme pour la version Air. Cela impacte aussi la batterie, au point que l’autonomie atteint 20 heures sur la dĂ©clinaison Pro et 18 heures sur le modèle Air. De quoi profiter de l’appareil mĂŞme si vous avez oubliĂ© votre chargeur Ă la maison.

Globalement, ces deux modèles sont excellents. Les MacBook Air M1 et MacBook Pro M1 sont dĂ©jĂ parmi les ordinateurs portables les plus puissants du marchĂ© alors qu’ils ont Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©s par Apple en novembre dernier. Si vous hĂ©sitez encore, c’est le moment de passer Ă l’action pour faire des Ă©conomies avec Amazon et Fnac.

Des offres de folie sur Amazon et Fnac

Ces promotions sur les MacBook Air M1 et les MacBook Pro M1 sont tout simplement excellentes. Avec Amazon et Fnac, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier d’une remise immĂ©diate de 100 euros en fonction de l’ordinateur portable que vous choisissez. Par contre, il faut faire vite : ces deals sont limitĂ©s dans le temps et peu d’exemplaires sont disponibles chez les marchands en ligne. Les ruptures de stock peuvent arriver Ă tout instant.

Vous avez droit Ă une seconde chance si vous prenez un MacBook Air M1, un MacBook Pro M1 ou encore un Mac mini. Amazon et Fnac proposent une pĂ©riode de rĂ©tractation respective de 30 jours et 14 jours après la rĂ©ception du produit. durant ce dĂ©lai, vous pouvez retourner l’appareil gratuitement pour bĂ©nĂ©ficier d’un remboursement Ă 100%. C’est parfait si vous hĂ©sitez encore.

