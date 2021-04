Falcon et le soldat de l’Hiver : on debrief le dernier épisode

Ce vendredi, la série Falcon and The Winter Soldier s'est terminée en grande pompe. On revient sur les meilleurs moments.

Aujourd’hui marquait le dernier tour de piste de la série Falcon et le Soldat de l’Hiver. La série créée par Malcom Spellman s’est clôturée en grande pompe et a réussi sa mission : assurer l’héritage du bouclier. La série, dans la tradition des productions Marvel sur certains points, s’est aussi investie d’un message éminemment plus politique. Avec brio, les scénaristes ont réussi à introduire un nouveau Captain America dans une Amérique encore secouée par le racisme.

Un nouveau Captain America

C’est le moment que l’on attendait tous, l’arrivée d’un nouveau Captain America. Si le voyage n’a pas été de tout repos pour Sam Wilson, le personnage a officiellement revêtu le costume dans ce dernier chapitre. Une scène lourde de sens qui rend aussi un vibrant hommage aux comics de la maison des idées. En effet, le costume arboré par Anthony Mackie dans ce final est très similaire à celui du personnage de papier. On y retrouve bien évidemment la bannière étoilée et le bouclier créé par Howard Stark en 1943. Pour autant, Sam ne semble pas prêt à remiser ses ailes au placard. Pour notre plus grand plaisir, puisque les scènes d’action n’en sont que meilleures, alliant les capacités de vols de son ancien costume aux possibilités offertes par le bouclier.

Pas de White Wolf pour Bucky

On espérait vraiment voir Bucky se muer en White Wolf dans ce dernier épisode. Laissant derrière lui son passé de Soldat de l’Hiver, le personnage devrait continuer à mettre ses capacités extraordinaires au service du bien, peut-être en s’associant à Captain America à l’avenir. Mais si la scène post-crédit de Black Panther laissait espérer que Bucky porterait un jour le costume du Loup Blanc, ce n’est apparemment pas pour tout de suite. Dans les comics, White Wolf est le frère adoptif de T-Challa et Suri. De son vrai nom Hunter, il est nommé chef de la police secrète du pays par l’ancien roi. À la mort de ce dernier, et après la dissolution de son escouade par son frère, il devient mercenaire. Rien à voir avec Bucky donc, mais les nombreuses mentions du pays dans la série pourraient bien être annonciatrices d’une relecture du personnage à l’avenir.

Sharon Carter était bien Power Broker

Depuis plusieurs semaines, Sharon Carter ne nous inspire plus confiance. L’ancienne agente du S.H.I.E.L.D et nièce de Peggy Carter a beau avoir aidé Sam et Bucky dans leur mission, ce dernier épisode nous révèle qu’elle jouait un double jeu depuis le début. Elle était bien Power Broker. Maintenant qu’elle a été graciée et que les sérums ont disparu, Sharon va pouvoir retrouver son poste au FBI. Dans une scène post-crédit, on la retrouve après son audition auprès du sénateur. Elle semble désormais vouloir utiliser sa proximité avec le gouvernement pour son compte et revendre certaines informations au plus offrant. En revanche, malgré tout, on ne sait pas encore quels sont vraiment ses plans ? Elle espère sans doute obtenir sa revanche, après avoir été disgraciée pour avoir aider Captain America dans Civil War.

John Walker devient U.S Agent

Sans surprise, John Walker est devenu U.S Agent. Dans les comics, il est d’abord connu sous le nom de Super Patriot et a obtenu ses pouvoirs grâce au Power Broker. Comme le personnage dans la série, il a aussi été Captain America avant d’enfiler le costume de US Agent. Dans Falcon et le Soldat de l’Hiver en revanche, celui-ci lui est fourni par la mystérieuse Valentina Allegra De Fontaine. Si la série n’a pas voulu nous donner plus d’informations, les comics nous apportent quelques précisions.Elle apparaît pour la première fois dans Strange Tales #159 en août 1967. Fille des dignitaires russes qui travaillaient pour Leviathan, une organisation terroriste russe, elle rejoindra plus tard le S.H.I.E.L.D. et entretiendra une relation sentimentale avec un certain Nick Fury. Elle l’a notamment aidé à vaincre la Griffe Jaune. Selon le producteur de la série, le personnage est d’ailleurs une sorte d’alter-ego plus sombre à l’ancien directeur du S.H.I.E.L.D. Il ne s’agirait donc pas d’un antagoniste à proprement parler, mais plutôt d’une figure ambiguë qui aidera John Walker à l’avenir.

Une deuxième saison ?

Après six épisodes, Falcon et le Soldat de l’Hiver nous a convaincus que le duo Bucky et Sam fonctionnait à merveille. Maintenant que Sam est devenu le nouveau Captain America, on espère déjà retrouver les deux larons dans de nouvelles aventures. Si pour le moment Marvel n’a rien annoncé à ce sujet, on se rassurera en ce disant que les nombreuses questions laissées en suspens avec ce dernier épisode pourraient trouver réponse dans une nouvelle saison. Il ne faudra en revanche pas s’attendre à le retrouver tout de suite, le programme étant déjà très chargé. La plateforme nous donne rendez-vous le 11 juin prochain avec Loki.

