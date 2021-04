Non, vous ne pourrez pas espionner votre conjoint avec l’AirTag d’Apple

Apple a été ferme sur le sujet. Non, l’AirTag ne vous permettra pas de suivre des gens, mais seulement des objets.

Durant sa première conférence de l’année, Apple a levé le voile sur un produit attendu depuis des années, l’AirTag. Cette petite balise Bluetooth est destinée à se faufiler au plus près de vos effets personnels afin de vous permettre de les retrouver grâce au réseau « Localiser » et vos produits Apple. À sa présentation, certains ont sans doute eu la (mauvaise) idée d’utiliser des AirTags pour espionner leurs conjoints, leurs enfants, ou encore leurs animaux de compagnie. Apple se montre clair : cela ne sera pas possible.

AirTagRosie is go pic.twitter.com/cPSZIOenYJ — Adrian Weckler (@adrianweckler) April 22, 2021

L’AirTag est fait pour des objets

« L’AirTag a été conçu pour suivre des objets, pas des gens » a martelé Carolyn Wolfma-Estrada durant la keynote d’Apple. C’est le même discours qui ressort d’une interview très complète de Fast Company avec des employés de la firme. Apple, qui met un point d’honneur à assurer la confidentialité de ses utilisateurs, a prévu le coup pour empêcher ce type d’utilisation. Lorsqu’il n’est pas à proximité de son propriétaire, l’AirTag peut se mettre à sonner ou émettre une notification sur un iPhone à proximité qui indiquera qu’un AirTag est en train de se déplacer avec lui. Dans tous les cas, si vous souhaitez suivre à la trace votre conjoint ou vos enfants, l’AirTag n’est clairement pas la bonne solution. Si vous avez un chat qui s’aventure loin de chez vous, ce n’est pas non plus une très bonne idée. Au-delà d’une certaine distance, votre chat baroudeur deviendra un chat sonnant.

Mais si l’AirTag se met à sonner dès lors qu’on s’en éloigne, comment faire si l’on souhaite le placer dans sa voiture, son scooter ou son vélo, soit des véhicules qui ne sont pas destinés à demeurer à proximité ? L’AirTag détecte que vous aviez votre iPhone à proximité lorsque vous l’avez laissé à un endroit, il ne se met donc pas à sonner lorsque vous vous en éloignez. En revanche, s’il se met à se déplacer alors que vous n’êtes pas à proximité, comme lors d’un vol, c’est là qu’il vous envoie une notification et qu’il se met en mode perdu. Ainsi, il s’avère compliqué de l’utiliser pour suivre une personne, puisque celle-ci sera généralement amenée à se déplacer.