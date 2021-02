Dossier Disney : le line-up des films et séries Marvel, Star Wars et Pixar

En 2021, sur Disney+ ou dans les salles obscures, la firme aux grandes oreilles va diffuser de nombreux films et séries dérivées des différents univers. Que ce soit chez Marvel, Star Wars, Pixar ou encore 20th Century Studios, le programme sera chargé.

Cette année, Mickey va rattraper le temps perdu. Après une année plutôt calme dans les salles obscures comme sur sa plateforme, la firme va profiter des 365 prochains jours pour nous régaler avec des productions de son cru. Entre les licences Marvel, Star Wars et Disney – Pixar, il y en aura pour tous les goûts. L’arrivée de la nouvelle destination Star, permet aussi à la plateforme d’élargir son catalogue avec des productions originales. Voici le programme de 2021 chez Disney.

Marvel

Chez Marvel, l’année 2021 s’annonce très chargée. Entre les séries et les films de la licence, les fans de l’univers des super-héros n’auront pas le temps de respirer. Dans un avenir proche, la plateforme diffusera 10 séries dans la veine de WandaVision et Falcon and The Winter Soldier. La quatrième phase du MCU sur le grand écran sera quant à elle lancée en mai prochain avec Black Widow.

Rassemblement – en mars sur Disney+

Falcon and the Winter Soldier – 19 mars 2021 sur Disney+

Black Widow – 5 mai 2021 au cinéma

Loki – mai 2021 sur Disney+

Shang-Chi and the Legend of the 10 rings – 7 juillet 2021 au cinéma

Eternals – 3 novembre 2021 au cinéma

Docteur Strange in the Multiverse of Madness – 23 mars 2022 au cinéma

Thor : Love and Thunder – 4 mai 2022 au cinéma

Black Panther II – 6 juillet 2022 au cinéma

Captain Marvel II – 9 novembre 2022 au cinéma

She Hulk – date indéterminée sur Disney+

Armor Wars – date indéterminée sur Disney+

Hawkeye – date indéterminée sur Disney+

Secret Invasion – date indéterminée sur Disney+

I am Groot – date indéterminée sur Disney+

The Guardians of the Galaxy – date indéterminée sur Disney+

MoonKnight – date indéterminée sur Disney+

Ms Marvel – date indéterminée sur Disney+

Lucasfilm

Si la saga prend une pause méritée sur le grand-écran, la galaxie Star Wars continue de s’étendre sur le petit écran. Dans les prochaines années, la plateforme va diffuser pas moins de 10 séries consacrées à l’univers imaginé par Georges Lucas. La première sera The Book of Boba Fett et s’intéressera comme son nom l’indique au chasseur de prime. Ensuite, on retrouvera bien évidemment The Mandalorian et la série Obi-wan Kenobi.

The Book of Boba Fett – en décembre 2021 sur Disney+

The Mandalorian (saison 3) – en 2021ou 2022 sur Disney+

Obi-Wan Kenobi – en 2022 sur Disney+

Andor – en 2022 sur Disney+

The Bad Batch – date indéterminée sur Disney+

Ahsoka – date indéterminée sur Disney+

Ranger of The New Republic – en 2022 sur Disney +

Visions – date indéterminée sur Disney+

Indiana Jones – 27 juillet 2022

Rogue Squadron – en 2023 au cinéma

Disney et Pixar

Pixar n’a pas chômé en 2020 et les choses vont encore s’accélérer en 2021. Les hostilités seront lancées dès le 24 avril prochain dans les salles obscures, avec le film Raya et le dernier dragon. On retrouvera ensuite le long-métrage Cruella avec Emma Stone dans le rôle-titre. Ensuite, Pixar sortira Luca, sur les vacances d’un petit garçon en Italie.

Raya et le dernier dragon – 24 avril 2021 au cinéma

Cruella – 26 mai 2021 au cinéma

Luca – 23 juin

Jungle Cruise – 28 juillet au cinéma

Encantato – 29 novembre 2021 au cinéma

Turning Red – 9 mars 2022

Lightyear – 22 juin 2022

Pinocchio – date indéterminée sur Disney+

Win or Lose – date indéterminée sur Disney+

Peter Pan & Wendy – date indéterminée sur Disney+

Vaïana – date indéterminée sur Disney+

La famille Robinson – date indéterminée sur Disney+

Hocus Pocus 2 – date indéterminée sur Disney+

Tiana – date indéterminée sur Disney+

Three Men and a baby – date indéterminée sur Disney+

Beauty and the Beast – date indéterminée sur Disney+

Baymax ! – date indéterminée sur Disney+

Dug days – date indéterminée sur Disney+

Zootopia+ – date indéterminée sur Disney+

Cheaper by the Dozen – date indéterminée sur Disney+

The Mysterious Benedict Society – date indéterminée sur Disney+

RR – date indéterminée sur Disney+

A Real Bug’s Life – date indéterminée sur Disney+

20th Century Studios / Searchlight

Enfin 20th Century Studios et Searchlight nous donne rendez-vous dès le 24 mars prochain au cinéma. Les studios vont diffuser Nomadland par la réalisatrice de The Eternals et The Rider. En mai prochain, Ryan Reynolds incarnera un personnage de jeux vidéo dans Free Guy. Les espions de Kingsman reviendront quant à eux le 18 août prochain dans les salles obscures.

Nomadland – 24 mars 2021 au cinéma

Free Guy – 19 mai 2021

The Night House – 14 juillet 2021

Eaux Profondes – 11 août 2021

Kings Man : première mission – 18 août 2021

The Beatles : Get Back – 1er septembre

Mort sur le Nil – 22 septembre 2021