Bon plan VPN : vous voulez devenir anonyme à prix réduit ?

En ce moment et pour une durée limitée, trois VPN très réputés cassent leurs prix : profitez-en vite. CyberGhost, NordVPN et Surfshark n'ont jamais été vu à des tarifs aussi abordables.

Peut-être avez-vous déjà entendu parler des VPN ? Ces logiciels appelés Virtual Private Network jouent un rôle très important dans votre sécurité sur le net. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que naviguer sur Internet vous fait courir un certain nombre de risques, notamment en termes de piratage de données et d’espionnage en ligne.

C’est à ce niveau-là que les VPN interviennent. Grâce à ces outils, vos informations de navigation seront chiffrées et votre adresse IP sera masquée. De cette façon, vous serez totalement protégé lors de vos navigations et pourrez même profiter de nouveaux contenus grâce au contournement des géo-blocages.

La bonne nouvelle, c’est qu’en ce moment, vous pouvez profiter de tous ces services à petit prix chez les meilleurs VPN actuels. Celui qui arrive en tête de notre top 3 est CyberGhost, avec une réduction de 83%.

CyberGhost : votre VPN en promotion à 2€ par mois

La première offre que nous vous présentons dans ce top se trouve chez CyberGhost. Ce VPN vous propose en ce moment une réduction de 83% sur son abonnement d’une durée de trois ans, ce qui est assez exceptionnel. De plus, CyberGhost vous fait cadeau de 3 mois d’abonnement supplémentaire, ce qui étend votre garantie à 39 mois.

De cette façon, votre VPN vous revient à 2€ par mois au lieu de 11,99€ en temps normal. Cette réduction représente une économie totale de plus de 385€, il serait donc dommage de passer à côté. Mais à ce prix-là, à quoi aurez-vous droit ? CyberGhost est un VPN réellement qualitatif. Ce dernier s’appuie sur un vaste réseau de plus de 6 900 serveurs (dont certains optimisés pour le streaming et d’autres pour le téléchargement en P2P) répartis dans 90 pays.

Cela va vous permettre de contourner tous les géo-blocages afin d’accéder par exemple aux contenus Netflix internationaux ou aux chaînes TV françaises depuis l’étranger, ce qui est très recherché. De plus, CyberGhost vous propose des paramètres de sécurité très satisfaisants, avec un chiffrement de vos données selon la norme AES-256 et un masquage optimal de votre adresse IP, sans aucune fuite DNS.

Ce VPN vous permet aussi de connecter jusqu’à 7 appareils de manière simultanée, afin de couvrir tous vos équipements. Si vous hésitez toujours, sachez que CyberGhost vous propose une garantie de remboursement de 45 jours.

Ainsi, si vous n’êtes pas pleinement satisfait, vous pouvez être intégralement remboursé de votre dépense durant cette période. Vous ne craignez donc rien à vous lancer et tester CyberGhost et son offre promotionnelle du moment.

NordVPN : près de 160€ d’économies sur votre abonnement

Le second VPN que nous avons sélectionné pour vous est le célèbre NordVPN. Ce logiciel tient une place de choix sur le marché des VPN, et pour cause : il est réellement performant. NordVPN vous protège de manière optimale, grâce à un procédé de chiffrement avancé selon la norme AES 256 bits et un camouflage sans faille de votre adresse IP.

Vous pouvez ainsi naviguer de manière totalement anonyme et libre. Grâce à ses plus de 5 400 serveurs implantés dans environ 60 pays, NordVPN vous offre une très bonne couverture géographique et vous donne accès aux contenus géo-limités du monde entier tels que les catalogues Netflix ou encore les services de jeux en ligne dont l’accès est parfois restreint.

Ici, vous pourrez connecter jusqu’à 6 appareils en même temps, ce qui vous permet de protéger tous vos appareils. Afin de vous fournir un service de qualité, NordVPN met à votre disposition un support client joignable 24 heures/24 et 7 jours/7 grâce à un chat en direct.

Tout cela est en ce moment disponible pour 2,97€ par mois grâce à une remise de -68% sur l’abonnement de deux ans. Par rapport au prix régulier qui est de 9,56€ par mois, ce n’est pas rien. De cette manière, vous économisez près de 160€ sur la durée totale de votre souscription. Une très bonne affaire !

Avant de vous lancer, sachez que NordVPN met à votre disposition une garantie “satisfait ou remboursé” de 30 jours, afin de démarrer sereinement avec ce logiciel.

Surfshark : plus de 80% de réduction sur votre VPN

La troisième offre promotionnelle de ce top, c’est chez Surfshark que nous la retrouvons (découvrez notre avis sur Surfshark juste ici). Vous avez peut-être croisé ce VPN lors de vos recherches car il figure parmi les plus importants. Surfshark vous propose, tout comme les deux VPN précédents, des paramètres de sécurité optimaux.

Il possède toutefois un nombre de serveurs légèrement moindre, qui s’élève à un peu plus de 3 200, pour un total de 65 pays couverts. Grâce à son réseau et ses serveurs puissants, Surfshark vous permettra aussi de débloquer des contenus géo-restreints et censurés. Ce VPN fonctionne aussi en Chine, où la censure gouvernementale est forte. Un bon point qui mérite d’être souligné.

Là où Surfshark se différencie de ses concurrents, c’est qu’il vous permet de connecter un nombre d’appareils illimité de manière simultanée, ce qui vous offre une protection sans limite. L’offre promotionnelle du moment chez Surfshark vous donne accès à toutes ces fonctionnalités, et ce, à petit prix.

En effet, la formule 24 mois bénéficie actuellement d’une remise immédiate de 81%. De cette manière, votre VPN vous revient à 2,06€ mensuels, contre 10,73€ en temps normal. Cette réduction vous fait donc économiser plus de 8€ par mois, et par conséquent, plus de 200€ sur la durée complète de votre abonnement.

C’est donc le moment idéal pour commencer avec Surfshark. Mais si vous avez peur de vous lancer, notez que ce VPN propose aussi une garantie de remboursement d’une durée de 30 jours. Vous serez ainsi intégralement remboursé si vous n’êtes pas pleinement satisfait.

