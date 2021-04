Nike x PS5 : cette paire de baskets collector arrive le mois prochain !

En plus de l’arrivée prochaine des chaussures PS5, Sony a confirmé un chiffre de ventes exceptionnel pour la console.

Plusieurs années après sa première collaboration avec Nike et PlayStation, Paul George, joueur de basketball professionnel, a réitéré l’expérience avec les PG5 à l’effigie de la console dernière génération de Sony. Ces baskets, qui viennent dans deux coloris différents, seront enfin disponibles à la vente dès la semaine prochaine. Tout comme les consoles PS5, les PG5 x PS5 seront probablement très difficiles à trouver puisqu’il s’agit d’une édition extrêmement limitée. Pour ce qui est du prix, il n’a pas été confirmé mais il semblerait que chaque paire soit vendue 110 dollars. Restez donc en alerte pour plus d’informations de la part de Nike.

Des baskets aussi attendues que la console

En parallèle, la véritable PS5 s’est vendue à plus de 7,8 millions d’exemplaires depuis sa sortie. En janvier, Jim Ryan avait déjà confirmé avoir vendu la console à environ 4,5 millions d’unités dans le monde. Cela signifie que depuis le début de l’année, plus de 3 millions d’exemplaires se sont vendus. C’est donc une très belle fin d’année fiscale pour Sony qui conclut 2020 avec un bénéfice de 3,14 millions de dollars, un record pour l’entreprise. En comparaison avec la PS4, celle-ci s’était vendue à 7,6 millions d’exemplaires au 31 mars 2014.

En février et en mars dernier, les restockages de la console étaient plus fréquents, ce qui a permis à de nombreux joueurs de s’en procurer une. Cependant, la PS5 est toujours soumise à une pénurie générale de composants électroniques, elle n’est donc toujours pas trouvable aussi facilement que certains le voudraient. On se doute donc que Sony aurait pu atteindre des chiffres encore plus importants si seulement la demande n’excédait pas autant l’offre en ce moment. Il ne reste plus qu’à voir si la PS5 aura d’aussi bons résultats sur le long terme, la PS4 ayant atteint les 115,9 millions d’unités vendues 7 ans après sa sortie.