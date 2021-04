Bon plan : les aspirateurs Dreame V11 et T20 sont en chute libre sur AliExpress

Vous cherchez la Rolls-Royce des aspirateurs sans fil ? Les Dreame V11 et T20 sont pour vous ! En plus, ils sont affichés en forte promotion sur AliExpress pour les Happy Days.

La marque Dreame est une (énième) filiale du groupe Xiaomi. Ce dernier est réputé pour offrir des produits avec des excellents rapports qualité prix, quelle que soit la thématique. C’est encore vérifié avec Dreame et ses derniers modèles V11 et T20 qui viennent concurrencer les derniers appareils de Dyson sur la technique.

Quant au prix, les aspirateurs Dreame sont nettement moins chers. Et si vous avez la chance de tomber lors d’une promotion, c’est imbattable. Dans le cadre de son opération Happy Days (qui vient remplacer les French Days, reportés à fin mai), AliExpress casse le prix de ces deux modèles. S’il y a un moment dans l’année où il faut sauter sur ces Dreame V11 / T20, c’est maintenant !

Les Dreame V11 et T20 appartiennent à la même génération. Ils ont été présentés à la fin de l’année 2020 par la marque, et ce sont les produits les plus premium de la gamme. Au niveau des différences, elles sont minimes. Cela dit, le Dreame T20 est le meilleur des deux, vous avez donc tout intérêt à profiter de ce dernier étant donné que son prix en promo est similaire à celui du V11.

Pour son opération Happy Days, AliExpress nous surprend avec des réductions inédites. Ces excellents aspirateurs balais sans fil de Dreame se vendent très bien sans même de remise. En cumulant une remise immédiate et un code promo, vous pouvez donc faire chuter le prix des produits jusqu’à 40%. Là où c’est fort, c’est que ces produits sont livrés depuis des entrepôts français en 3 jours. La TVA est donc incluse.

Ci-dessous dans la capture d’écran, vous pouvez voir la procédure pour acheter le Dreame T20 sur AliExpress. Il faudra choisir le modèle, le pays d’expédition ainsi que la prise. Si vous êtes un nouveau client, sachez que vous recevrez 2€ de remise en plus. A noter que le code promo HAPPYFR25 s’applique au moment de la finalisation de la commande. Soyez vif, il ne reste que quelques unités en stock.

Quel modèle de Dreame choisir ?

En optant pour le Dreame V11 ou le T20, sachez que vous achetez un concurrent direct des derniers modèles de Dyson (V10 et V11). Autrement dit, vous accéder à des aspirateurs sans fil de qualité supérieure qui tiendront dans le temps. Dreame est une marque réputée pour sa qualité, vous n’avez donc pas à vous faire de souci.

Au niveau des différences, le Dreame T20 se distingue avec un bruit moins fort, avec une brosse tout-terrain (contre un rouleau doux pour le V11), un mode d’aspiration supplémentaire (mode auto) ou avec une double batterie. Cela dit, les évolutions sont assez mineures et le Dreame V11 sera aussi un excellent compagnon.

Pour ceux qui ne veulent pas avoir d’aspirateur filaire, ces Dreame sont une aubaine. Le T20 tient 70 minutes en mode éco (en sachant qu’il y a deux batteries, donc il tient le double) contre 90 minutes pour le Dreame V11. Vous pouvez donc amplement nettoyer tout votre logement sans avoir à le remettre sur sa base.

On précisera aussi que ces deux aspirateurs ont un petit écran qui permet de suivre le mode d’aspiration ou encore l’autonomie de la batterie. Si vous voulez un aspirateur très premium avec une bonne expérience utilisateur, Dreame est la marque qu’il vous faut. En plus, son rapport qualité prix est aussi l’un des meilleurs sur le marché.

L’offre affichée par AliExpress pour ces Happy Days est une aubaine pour les clients. Les Dreame V11 et T20 sont très rarement en stock (notamment à cause du confinement, qui a entrainé des ruptures sur tous les modèles d’aspirateurs) et encore moins en promotion. Autrement dit, ce vendredi est une opportunité unique pour faire des économies.

Sachez qu’AliExpress vous offre également 14 jours pour changer d’avis. Après la livraison, vous pouvez donc tester l’aspirateur Dreame V11 (ou le T20, selon votre achat) chez vous pour vous convaincre de sa qualité. S’il n’est pas à la hauteur de vos attentes, vous pouvez toujours le rendre et obtenir un remboursement complet. Dans le Top 5 des e-commerçants français, AliExpress assure une reprise sans friction pour vous.

