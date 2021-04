Xiaomi prêt à intégrer un capteur photo de 200 MP dans un smartphone ?

Selon un leaker, Xiaomi se préparerait à lancer prochainement un smartphone doté d’un capteur de 200 MP signé Samsung.

© JDG

L’année prochaine, Samsung pourrait voler la vedette à tous ses concurrents avec son Galaxy S22 et un étonnant capteur de 200 MP qui serait actuellement en cours de développement dans ses laboratoires. Mais avant cela, ce capteur pourrait se retrouver sur un autre smartphone d’une marque chinoise qui ne cesse de faire parler d’elle : Xiaomi.

C’est en tout cas ce qu’affirme le leaker Digital Chat Station, généralement de bonne source. Selon lui, Xiaomi serait en train de finaliser un smartphone doté d’un capteur de 200 MP, et on peut évidemment imaginer qu’il s’agira de celui de Samsung. On n’en sait pas beaucoup plus pour le moment, mais cela ferait sens puisque le constructeur chinois était déjà le premier à intégrer le capteur de 108 MP de Samsung dans ses produits. On le retrouve notamment sur la plupart de ses smartphones haut de gamme, comme le Xiaomi Mi 11 ou encore son modèle pliant, le Xiaomi Mi Mix Fold.

Un capteur capable de filmer… en 16K ?

Pour en revenir à ce capteur signé Samsung, il porterait le nom de code S5KGND. Il serait plutôt grand (1/1,37″), ses pixels mesureraient 0,64 µm, et il serait capable de filmer… en 16K. Avec encore plus de pixels à portée de main, Samsung pourrait pousser encore plus loin sa technique du « Pixel Bining », qui consiste à fusionner plusieurs pixels en un afin d’améliorer à la fois le piqué et la luminosité globale de l’image en sortie. De plus, Samsung pourrait également mettre à profit la nouvelle conception de l’ISOCELL 2.0 et ses barrières sans métal placées entre chaque pixel avant d’éviter toute perte de lumière, celle-ci étant encore un frein à l’adoption de capteurs dotés d’un grand nombre de mégapixels.