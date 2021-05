Box Internet : vous payez trop cher, voici 2 offres à bas coût

SFR et Bouygues Telecom dévoilent d'excellentes promotions sur leur box Internet. Notre préférée ? La box SFR Fibre qui est affichée à 16 euros par mois.

Au fil des années, les box Internet ont gagné en transparence, elles ont abandonné leur image de produit complexe à comprendre et opaque. De nouveaux acteurs ont bouleversé le marché, ce qui a aussi poussé les FAI traditionnels à évoluer vers des offres plus transparentes. Ce week-end, ce sont SFR et Bouygues Telecom qui font fort avec d’excellentes remises.

Les box Internet de ces deux FAI ont quelques points communs, cela s’explique par le fait que SFR et Bouygues Telecom sont des concurrents directs sur ce marché. Par exemple, vous avez le droit à un prix très généreux pendant toute la première année. D’autre part, ces deux acteurs proposent un service client par téléphone et en boutique.

Pour avoir droit à ces offres sur les box Internet, vous devez être un “nouveau” client chez SFR ou Bouygues Telecom. L’objectif est d’attirer un maximum de monde de la concurrence avec des prix cassé sur ces produits. Si vous voulez faire de vraies économies, vous avez donc tout intérêt à sauter sur ces offres.

SFR, le meilleur rapport qualité prix

SFR est un poids lourd sur le marché des box Internet, il propose plusieurs formules avec chacune des arguments convaincants. Ce week-end, la totalité de sa gamme bénéficie d’une belle promotion. Quel que soit votre profil d’utilisateur, vous serez donc servi.

La première box Internet de SFR est la plus abordable, elle a le mérite d’être complète pour un tarif mensuel tout à fait convenable. Il s’agit d’une des meilleures offres du marché. Avec la remise en cours, la box SFR Fibre est à 16 euros par mois pour la Fibre (500 Mb/s), les appels illimités vers les fixes et un décodeur avec 160 chaînes TV. Ce prix ne subit aucune hausse pendant les 12 premiers mois avant de remonter à 38 euros par mois après.

Pour découvrir la box Internet SFR Fibre, c'est par ici :

En plus de cette première box Internet, SFR propose une autre formule qui peut être intéressante — elle est un peu plus complète. Baptisée SFR Fibre Power, elle revient actuellement à 22 euros par mois pour la Fibre avec le très haut débit (1 Gb/s), les appels illimités vers les fixes et mobiles avec 200 chaînes TV. Comme l’autre offre, le tarif est garantit par le fournisseur pendant toute la première année et l’engagement s’étend sur cette même période.

Dans les deux cas, vous pouvez aussi opter pour un routeur et un boitier TV plus puissants. En optant pour la version “Box 8”, il faudra rajouter 10€ par mois.

Bouygues Telecom : 3 box Internet en promotion

Bouygues Telecom n’est pas en reste. Le FAI propose une gamme de 3 box Internet pour répondre à tous les usages et tous les besoins. La totalité des offres est visée par des remises aujourd’hui, celles-ci se terminent aussi dans quelques jours.

La première box Internet de Bouygues Telecom n’est pas sans rappeler celle de SFR. Baptisée Bbox Fit, c’est la plus accessible de la gamme. Son prix chute à 15,99 euros par mois seulement pour la fibre en haut débit (300 Mb/s en téléchargement) ainsi que les appels illimités vers les fixes. En revanche, la TV n’est pas incluse. Ce prix est valable pendant un an an, c’est aussi la durée de l’engagement auprès du fournisseur.

Pour découvrir la box Internet Bbox Fit, c'est par ici :

Bouygues Telecom met en avant deux autres box Internet ce week-end, cela vous permet de prendre la plus adaptée à vos attentes et votre budget :

Comme pour la première box Internet, ces tarifs sont valables pendant un an — au même titre que l’engagement de durée. Après la première année, vous pouvez quitter le fournisseur sans justification. Tous les détails des prix sont affichés de manière transparente directement sur le site officiel.

Choisir entre SFR et Bouygues Telecom

Outre les prix, les box Internet de SFR et Bouygues Telecom ont d’autres avantages. Le premier tient dans le fait que les tarifs sont garantis pendant toute la première année, ce qui vous assure d’avoir droit au meilleur prix sans risque de hausse. L’engagement s’étend sur cette durée, ce qui veut dire que vous pouvez partir tranquillement après les 12 premiers mois pour ne pas subir l’augmentation.

Sinon, SFR et Bouygues Telecom proposent tous les deux un service client directement en ligne, mais aussi en boutique. En cas de question, vous pouvez aller dans les magasins physiques pour obtenir des réponses concernant votre box Internet. C’est aussi l’avantage de ces deux acteurs sur le marché.

Enfin, SFR et Bouygues Telecom peuvent tous les deux prendre en charge jusqu’à 100 euros de vos frais de résiliation si vous prenez une box Internet chez eux. Pour les Bbox, il faut déposer le dispositif dans le mois qui vient pour ne pas avoir de frais. Vous êtes assuré de bénéficier de la meilleure transition vers votre nouveau fournisseur tout en résiliant chez l’actuel sans devoir mettre la main à la poche.

