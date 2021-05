Bon plan Dyson : Cdiscount sacrifie le prix du nouveau modèle

Après avoir été en rupture de stock, l'aspirateur Dyson V11 fait son retour chez Cdiscount... Et il est disponible à moins de 500 euros. Il s'agit d'une vente flash, n'attendez pas trop longtemps.

© Dyson

Cdiscount profite du week-end pour remettre en avant un produit phare accompagné d’une excellente promotion. Le nouvel aspirateur Dyson V11 Parquet Extra voit son prix chuter à 499 euros au lieu de 599 euros, ce qui représente 100 euros de réduction immédiate. Il n’est même pas disponible au tarif de base sur le site officiel du constructeur (rupture), il y a des chances qu’il parte très vite chez le marchand en ligne.

Pour découvrir le deal sur le Dyson V11, c’est par ici :

Voir l’offre sur Cdiscount

Si ce modèle porte la mention “Parquet”, il est capable de nettoyer toutes les surfaces avec les mêmes performances. L’aspirateur sans fil Dyson V11 Parquet Extra sait se montrer efficace sur des sols durs comme sur des moquettes ou autres. Il s’agit d’un modèle sans fil qui s’accompagne de plusieurs accessoires et d’une station de charge murale fournis à l’achat.

Dyson est une référence sur le marché de l’électroménager, il s’illustre particulièrement dans le domaine avec ses aspirateurs très premium. Tous les modèles de cette gamme sont dots d’excellentes caractéristiques techniques pour un design moderne et esthétique, le Dyson V11 Parquet Extra porte tous ces avantages. Pensez à faire vite, cette offre signée Cdiscount va certainement disparaitre en quelques heures à peine.

Le Dyson V11 Parquet Extra, nouvelle référence premium de la marque

Dyson n’est pas un grand fan des promotions, il limite celles-ci à quelques occasions spéciales — soit une à deux fois dans l’année tout au plus. Pour cette raison, il faut se tourner vers les marchands en ligne comme Cdiscount pour réaliser des économies. C’est encore plus logique quand le modèle recherché n’est plus disponible sur la boutique officielle, c’est actuellement le cas du Dyson V11 Parquet Extra. Ce dernier est le modèle le plus récent dévoilé par le constructeur, il n’a que quelques mois d’existence sur le marché. Cette offre est une aubaine à saisir au plus vite, vous pouvez économiser 100 euros sur cet investissement.

Le Dyson V11 Parquet Extra est un aspirateur balai sans fil, il peut se transformer facilement en aspirateur à main. Cela lui confère plusieurs avantages qui s’avèrent très utiles au quotidien. Déjà, plus besoin de débrancher le fil à chaque fois que vous passez dans une autre pièce avec l’appareil, plus besoin non plus de traîner ce dernier derrière vous lors de votre passage. Vous pouvez aussi passer sur toutes vos surfaces en plus du sol en quelques secondes, c’est parfait pour nettoyer les plinthes ou les sièges de voiture.

D’autre part, cet aspirateur Dyson V11 Parquet Extra pèse à peine plus que 3 kilos, ce qui le rend très maniable. Malgré le fait qu’il reste léger et facile à utiliser, il ne lésine pas sur la batterie. Son autonomie est de 70 minutes, de quoi vous permettre de rendre votre logement entièrement propre avec une seule charge. Vous pouvez consulter le niveau d’énergie ainsi que le mode de nettoyage en cours directement sur l’écran LCD. La charge est de 4h30, la station permet de ranger et de charger l’appareil.

D’un point de vue technique, le dernier aspirateur Dyson V11 a droit à plusieurs modes d’aspiration (Eco, Auto et Boost) selon la zone à nettoyer. La technologie de l’appareil s’appuie sur un moteur qui tourne à 125 000 tours par minute pour une efficacité de 99,97% même avec les particules fines (0,3 micron). Évidemment, il a droit à tout le savoir-faire de la marque, réputée depuis des années pour ses appareils à l’excellente qualité d’aspiration.

Ce Dyson V11 est livré avec plusieurs accessoires, dont la station de charge. On retrouve aussi une brosse rouleau doux, une mini brosse motorisée ou encore une mini brosse douce, cela vous assure de trouver le meilleur support pour nettoyer toutes les surfaces, qu’il s’agisse de sols durs ou non. Globalement, cet aspirateur sans fil est un modèle haut de gamme et robuste, il rend le ménage plus rapide (et plus efficace) tout en se montrant solide même après des années.

Choisir l’aspirateur Dyson V11 chez Cdiscount

Le Dyson V11 est déjà très apprécié du public, il affiche une note de 4,7/5 sur Cdiscount. Il s’agit d’un des meilleurs aspirateurs actuellement disponibles sur le marché, peu de concurrents peuvent prétendre à une technologie aussi efficace dans l’immédiat et dans la durée. Le design et les performances de cet appareil justifient très largement son succès qui risque de grandir encore avec cette offre.

C’est une belle surprise de retrouver une promotion d’un tel calibre alors que l’aspirateur sans fil Dyson V11 Parquet Extra est très récent. Les remises sur les produits de la marque sont rares même chez les marchands en ligne comme Cdiscount, ce qui explique pourquoi les ruptures de stock arrivent généralement en quelques heures après la mise en ligne de la vente flash. Il faut savoir se montrer rapide pour réduire le prix de cet excellent investissement.

Si vous prenez l’aspirateur balai Dyson V11 Parquet Extra, vous avez quelques avantages supplémentaires. Vous pouvez retourner l’appareil jusqu’à 14 jours après la réception du produit. Si vous décidez de le renvoyer, le marchand en ligne prend le retour à ses frais et vous rembourse en intégralité. C’est un bon moyen de s’assurer que ce modèle est convaincant même en achetant en ligne.

D’autre part, les clients du programme de fidélité Cdiscount à Volonté ont la possibilité de recevoir leur aspirateur sans fil Dyson V11 dès demain à domicile ou à l’adresse de leur choix. Le marchand a plusieurs entrepôts situés sur le territoire français, ce qui permet une livraison très rapide et sans attente.

Cette vente flash porte bien son nom, Cdiscount fait fort et vite. Il ne faut pas attendre très longtemps si vous hésitez à prendre ce Dyson V11 Parquet Extra, plusieurs commandes sont en cours et les stocks restent très limités chez le marchand en ligne.

Pour voir la vente flash sur le Dyson V11, c’est par ici :

