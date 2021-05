Forfait mobile : RED by SFR sacrifie son prix de -95%, un record absolu 🔥

Dans toute l'histoire de RED by SFR, on n'a pas vu de forfait mobile à un prix plus bas. Cela faisait des années qu'on n'avait plus vu ces offres : ne les manquez pas, elle se terminent déjà ce week-end.

RED by SFR a annoncĂ© une opĂ©ration folle cette semaine. IntitulĂ© Best Of RED, cet Ă©vĂ©nement met en avant les offres les plus compĂ©titives de toute l’histoire de l’opĂ©rateur. S’il y a bien un moment oĂą il faut changer de forfait mobile, c’est ce week-end qu’il faut le faire.

Depuis quelques annĂ©es, le forfait mobile connait une hausse de prix gĂ©nĂ©ralisĂ©e chez les opĂ©rateurs en raison du dĂ©ploiement de la 5G. Celui-ci coĂ»te cher et la plupart des acteurs ont augmentĂ© les tarifs pour le financer. Dans ce contexte, l’opĂ©ration de RED by SFR est juste exceptionnelle. On retrouve un premier forfait Ă 12 euros pour 130 Go, mais aussi 8 euros pour 60 Go et 5 euros pour 20 Go : tous ces deals sont des pĂ©pites.

Pour dĂ©couvrir l’opĂ©ration Best Of RED, c’est ici :

Voir l’offre RED by SFR

Un forfait mobile collector

RED by SFR est rĂ©putĂ© sur le marchĂ© du forfait mobile, il participe pleinement Ă faire Ă©voluer le secteur en profitant de sa position de leader pour faire des promotions. Il fait très fort en remettant ses offres phares sur le devant de la scène le week-end. Au delĂ des prix imbattables de l’opĂ©ration Best-of RED, ce sont aussi des abonnements sans engagement.

Le meilleur forfait de cette opĂ©ration XXXXL de RED by SFR est celui qui contient le plus de data. Il a droit Ă un rapport qualitĂ©-prix imbattable qui affiche une baisse dingue par rapport Ă la semaine dernière. Son tarif est de 12 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© avec 130 Go en France + 15 Go depuis l’UE et les DOM. C’est simple, il Ă©tait encore Ă 25 euros il y a quelques jours, vous Ă©conomisez donc plus de 50% par rapport Ă son prix.

L’autre forfait mobile Ă ne SURTOUT pas rater est le plus abordable de la gamme. Il revient Ă 5 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© avec 20 Go de data en France + 6 Go depuis l’UE et les DOM. C’est lĂ que la ristourne est la plus forte (95%). En temps normal, vous avez 1 Go pour ce mĂŞme tarif. Donc ici, c’est une Ă©conomie absolument drastique dont vous pourrez profiter.

Voir l’offre RED by SFR

Si aucun de ces abonnements ne convient Ă vos usages, RED by SFR avance un troisième forfait mobile Ă prix cassĂ© pour ce Best-Of. Il est Ă 8 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© avec 60 Go par mois. Si vous voulez rester obligatoirement sous les 10 euros par mois, c’est collector.

Ces offres sont vraiment très agressives (et surprenantes), le forfait mobile de RED by SFR ne va pas rester Ă ce prix lĂ très longtemps. L’opĂ©ration Best-Of se finit officiellement ce dimanche soir Ă minuit. C’est peut-ĂŞtre l’une des dernières fois de l’histoire que l’on pourra profiter d’un abonnement mobile Ă un coĂ»t aussi faible. Le risque est inexistant, profitez-en vite.

Quels sont les avantages du forfait RED by SFR ?

RED by SFR est prĂ©sent depuis plusieurs annĂ©es sur le marchĂ© du forfait mobile, cette marque avait initialement Ă©tĂ© crĂ©Ă©e pour rĂ©pondre Ă Free en 2011. Pour se faire une place, il s’est appuyĂ© sur la conception d’un forfait mobile sans engagement accompagnĂ© de nombreux avantages très gĂ©nĂ©reux. L’opĂ©rateur mise sur une offre exclusivement en ligne (tant dans la souscription que dans le suivi), ce qui lui permet de rĂ©duire ses coĂ»ts et de proposer des offres abordables.

Le forfait mobile de RED by SFR est excellent mĂŞme Ă son tarif de base, il dĂ©passe tous les concurrents sur le marchĂ© pour se placer parmi les opĂ©rateurs les plus compĂ©titifs. Il n’avait mĂŞme pas besoin de lancer cette opĂ©ration Best-Of pour le prouver. Avec cette dernière, il laisse littĂ©ralement tout le monde sur place.

Il faut aussi rappeler que le forfait mobile de RED by SFR est sans engagement. Le fait que les clients soient libres de partir sans avoir Ă se justifier pousse RED by SFR Ă faire preuve de qualitĂ© constante dans ses offres et son suivi. Outre la souplesse et le prix, le rĂ©seau SFR est un vrai argument. Vous pouvez ĂŞtre sĂ»r d’avoir l’un des meilleurs rĂ©seaux pour un tarif imbattable – surtout ce week-end.

Pour voir ce forfait mobile RED by SFR, c’est ici :

Voir l’offre RED by SFR

Une box Internet Ă mini prix chez RED by SFR

Le forfait mobile n’est pas le seul service proposĂ© par RED by SFR : il s’illustre aussi avec son excellente box Internet. Surprise, elle a aussi droit Ă une promotion Ă l’occasion du Best-Of RED. Certes, elle n’est pas aussi agressive que le forfait, mais elle propose quand mĂŞme quelques arguments convaincants. Transparence, prix, souplesse, autant de points forts pour un produit rĂ©putĂ© pour son opacitĂ©.

La box Internet est en promotion pour encore quelques heures, l’offre prend aussi fin dès ce dimanche soir Ă minuit. Avec la remise en cours, elle est Ă 25 euros par mois pour la fibre optique avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement) ainsi que les appels en illimitĂ©s (fixes et mobiles). Vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de l’option TV avec 35 chaĂ®nes en prenant le dĂ©codeur Connect TV Ă l’achat pour 19 euros.

RED by SFR a contribuĂ© Ă faire Ă©voluer en profondeur les secteurs du forfait mobile et de la box Internet. Il a offert un vrai argument Ă des millions de français : payer un service de qualitĂ©, mais moins cher. Cette opĂ©ration Best-Of RED est vraiment LE temps fort de l’opĂ©rateur en 2021. Ne regrettez pas cette offre, nous vous garantissons qu’il n’y a pas mieux.

Pour en savoir plus sur la RED Box, c’est par ici :

Voir l’offre RED by SFR