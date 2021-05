Bon plan : les nouveaux iPhone 12 sont en forte promo sur Amazon 🔥

Amazon se montre généreux sur les iPhone 12 ce week-end. Ce sont plusieurs modèles et plusieurs coloris qui voient leur prix baisser de manière assez drastique. Sur le site marchand n°1 en France, on n'a jamais vu de prix aussi faible.

Apple n’Ă©tant pas un adepte des promotions, il faut toujours se tourner vers les marchands en ligne pour espĂ©rer faire des Ă©conomies. Aujourd’hui, c’est Amazon qui dĂ©voile une excellente offre sur les iPhone 12 ou les iPhone 12 mini. Selon le coloris, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier d’une rĂ©duction immĂ©diate de 110 euros sur votre prochain smartphone.

Les iPhone 12 et 12 mini composent la dernière gamme d’iPhone prĂ©sentĂ©e par Apple il y a quelques mois. ComposĂ©e de quatre modèles, cette nouvelle gĂ©nĂ©ration ne compte que des smartphones premium. Nous avons eu l’occasion de tester ces tĂ©lĂ©phones et d’apprĂ©cier leurs qualitĂ©s techniques. Amazon fait très fort avec ces offres, surtout la remise immĂ©diate sur la version rouge. Autant dire que cela va contribuer Ă faire encore monter les ventes de la marque Ă la pomme.

Comme Ă chaque fois, les stocks sont très limitĂ©s sur Amazon. Les iPhone 12 et 12 mini mis Ă l’honneur chez les marchands ne vont pas rester disponibles bien longtemps. La dernière fois que ces modèles ont Ă©tĂ© visĂ©s par une remise, ils sont partis en quelques heures Ă peine. Il s’agit d’offres flash qui ne vont pas durer dans le temps, c’est une opportunitĂ© pour rĂ©aliser des Ă©conomies.

Quelles sont les qualités de ces récents iPhone 12 ?

Les iPhone 12 sont une excellente mise Ă jour de la prĂ©cĂ©dente gamme. Il faut aussi noter l’apparition de l’iPhone 12 mini, un nouveau modèle compact qui n’a pas de prĂ©dĂ©cesseur direct. Cette version a droit Ă toute la qualitĂ© Apple pour un format plus compact, cela plaira Ă tous ceux qui veulent un smartphone qu’on range facilement dans ses poches. Sinon, il a droit aux mĂŞmes capacitĂ©s techniques que la version standard de cette gĂ©nĂ©ration.

Les changements concernent d’abord le design des iPhone 12 et 12 mini. Apple a misĂ© sur un retour dans le temps en dĂ©voilant des modèles dont l’apparence n’est pas sans rappeler celle d’une gĂ©nĂ©ration antĂ©rieure (iPhone 4). Le rĂ©sultat est au rendez-vous, on conserve cet aspect gĂ©nĂ©ral très Ă©purĂ© pour des bords plus carrĂ©s.

D’autre part, tous les iPhone 12 sont compatibles avec le rĂ©seau 5G, c’est une première pour les smartphones d’Apple. C’est une qualitĂ© apprĂ©ciable, surtout quand on sait que le fameux rĂ©seau est en train d’ĂŞtre dĂ©ployĂ© partout en France par les opĂ©rateurs. Quand il sera accessible plus largement, cette nouveautĂ© prendra tout son sens… Et vous Ă©vitera de devoir changer de smartphone pour bĂ©nĂ©ficier d’une meilleure vitesse.

Sinon, les iPhone 12 ont tous droit Ă l’OLED, on retrouve des Ă©crans de 6,1 pouces et 5,4 pouces pour les versions standards et mini. Jusqu’ici, leurs anciens Ă©quivalents se limitaient au LCD, c’est une mise Ă jour apprĂ©ciable pour une dalle avant de premier choix. Pour la photo, ces modèles profitent d’un double module photo, avec objectif principal et module ultra grand-angle. La camĂ©ra avant a Ă©tĂ© amĂ©liorĂ©e pour des selfies de premier choix.

Pour ce qui est de la puissance des iPhone 12, on note l’arrivĂ©e de l’excellente puce A14 Bionic, le dernier processeur dĂ©veloppĂ© par le constructeur. Celui-ci assure une excellente vitesse de traitement des informations mĂŞme quand vous utilisez des applications lourdes (photo, vidĂ©o…) ou des jeux mobiles. L’autonomie est aussi optimisĂ©e, elle a donc Ă©tĂ© revue Ă la hausse. Logiquement, elle est un peu meilleure sur la version standard que mini.

Une promotion Ă saisir sur Amazon

Amazon surprend avec cette promotion sur les iPhone 12 et 12 mini. Les French Days ont beau avoir Ă©tĂ© repoussĂ©s, le marchand en ligne n’hĂ©site pas Ă faire chuter lourdement les prix de cette dernière gĂ©nĂ©ration de smartphone signĂ©e Apple. La baisse des tarifs n’est pas le seul avantage de la plateforme.

Si vous ĂŞtes abonnĂ© Amazon Prime, vous pouvez recevoir votre nouvel iPhone 12 en un jour seulement, soit quelques heures Ă peine. En plus, vous avez jusqu’Ă 30 jours après la rĂ©ception pour le renvoyer si vous n’ĂŞtes pas convaincu. Le marchand vous rembourse l’achat Ă 100% (et le renvoi est pris en charge). Beaucoup de plateformes se limitent Ă 14 jours, vous avez le double de temps pour ĂŞtre convaincu par le tĂ©lĂ©phone avec Amazon.

Sinon, vous avez droit à tous les avantages traditionnels. Vous pouvez très bien prendre votre iPhone 12 sur Amazon et vous rendre dans les boutiques Apple auprès du Genius Bar dans le cas où vous avez des questions. La garantie du produit est également de deux ans, comme dans les magasins officiels. La seule différence réside dans le prix, qui est plus bas chez le marchand en ligne.

C’est simple, vous pouvez faire des Ă©conomies de 110 euros sur l’iPhone 12 en coloris rouge contre 60 euros de remise immĂ©diate pour les autres couleurs. C’est Ă prendre en compte quand vous comptez acheter un nouveau smartphone, surtout qu’Apple ne fait jamais de promotions mĂŞme pendant les opĂ©rations spĂ©ciales. N’attendez pas trop longtemps, les ruptures de stock vont arriver très vite.

