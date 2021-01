[Test] iPhone 12 & iPhone 12 Mini, les nouvelles références d’Apple

Moins cher que l’iPhone 12 Pro, et largement meilleur que l’iPhone 11, l’iPhone 12 s’offre même le luxe de se décliner dans une petite taille d’écran avec l’iPhone 12 Mini. Voici notre test des deux nouveaux standards chez Apple !

Fin 2020, Apple nous a livré pas moins de quatre iPhone différents. On retrouve les modèles Pro, dont l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max, tandis que la firme a également décliné son iPhone 12 en deux modèles plus classiques : l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini. Si le premier ne diffère pas en matière de taille par rapport à l’iPhone 12 Pro (6,1 pouces), l’iPhone 12 Mini apporte enfin une solution concrète aux utilisateurs qui cherchaient un smartphone compact, utilisable d’une seule main. Mais est-ce encore un format d’avenir en 2021, à l’heure où les contenus consommés sur nos smartphones demandent des dalles toujours plus grandes pour être consultés convenablement ? On a testé ces smartphones pendant plusieurs semaines, voilà ce qu’on en a pensé !

Caractéristiques des iPhone 12 et iPhone 12 Mini

iPhone 12 iPhone 12 Mini Écran - Super Retina XDR

- 6,1 pouces

- Définition 1170x2532

- Densité 460ppp

- Dolby Vision

- HDR10

- DCI-P3

- 625 nits (1200 nits pour le HDR)

- True Tone

- Haptic Touch

- Encoche

- Ceramic Shield - Super Retina XDR

- 5,4 pouces

- Définition 1080x2340

- Densité 476ppp

- Dolby Vision

- HDR10

- DCI-P3

- 625 nits (1200 nits pour le HDR)

- True Tone

- Haptic Touch

- Encoche

- Ceramic Shield Design - Contour en aluminium

- Dos en verre glossy

- IP68 - Contour en aluminium

- Dos en verre glossy

- IP68 SoC et GPU - A14 Bionic

- Neural Engine nouvelle génération

- Machine Learning

- Gravure en 5nm - A14 Bionic

- Neural Engine nouvelle génération

- Machine Learning

- Gravure en 5nm Mémoire - 64Go, 128Go ou 256Go stockage

- Pas d'extension mémoire - 64Go, 128Go ou 256Go stockage

- Pas d'extension mémoire Coloris - Noir

- Blanc

- Product (RED)

- Vert

- Bleu - Noir

- Blanc

- Product (RED)

- Vert

- Bleu Appareil photo - Capteur principal de 12 MP

- Standard 26mm et Ouverture f/1.6

- Capteur ultra grand-angle de 12 MP

- FoV 120° et Ouverture F/2.4



- Flash True Tone

- Smart HDR

- Mode Portrait

- Mode Nuit

- Mode Panorama (63 MP)

- Format JPEG et HEIF

- Apple ProRAW

- Capture vidéo UltraHD jusqu'à 60fps

- Photo de 8MP pendant l'enregistrement 4K

- Stabilisation optique

- Ralentis jusqu'à 240fps en 1080p



- Capteur frontal de 12 MP

- Ouverture f/2.2

- Mode Portrait

- Animoji et Memoji

- Reconnaissance des visages 3D

- Smart HDR

- Capture vidéo frontal en UltraHD jusqu'à 60fps

- Stabilisation électronique

- Slofie en 1080p à 120fps

- Retina Flash - Capteur principal de 12 MP

- Standard 26mm et Ouverture f/1.6

- Capteur ultra grand-angle de 12 MP

- FoV 120° et Ouverture F/2.4



- Flash True Tone

- Smart HDR

- Mode Portrait

- Mode Nuit

- Mode Panorama (63 MP)

- Format JPEG et HEIF

- Apple ProRAW

- Capture vidéo UltraHD jusqu'à 60fps

- Photo de 8MP pendant l'enregistrement 4K

- Stabilisation optique

- Ralentis jusqu'à 240fps en 1080p



- Capteur frontal de 12 MP

- Ouverture f/2.2

- Mode Portrait

- Animoji et Memoji

- Reconnaissance des visages 3D

- Smart HDR

- Capture vidéo frontal en UltraHD jusqu'à 60fps

- Stabilisation électronique

- Slofie en 1080p à 120fps

- Retina Flash Audio - Haut-parleur stéréo

- Dolby Atmos

- Dolby Digital Plus

- Pas de prise jack 3,5mm - Haut-parleur stéréo

- Dolby Atmos

- Dolby Digital Plus

- Pas de prise jack 3,5mm Batterie - 2 815 mAh

- Recharge Rapide (50% en 30 minutes sur un chargeur de 20W)

- Port Lightning

- USB 2.0

- Recharge sans fil MagSafe jusqu’à 15W

- Recharge sans fil Qi jusqu’à 7,5W - 2 227 mAh

- Recharge Rapide (50% en 30 minutes sur un chargeur de 20W)

- Port Lightning

- USB 2.0

- Recharge sans fil MagSafe jusqu’à 15W

- Recharge sans fil Qi jusqu’à 7,5W Connectivité - Face ID

- Bluetooth 5.0

- WiFi 6

- 1x nano-SIM

- 1x eSIM

- 4G LTE

- 5G - Face ID

- Bluetooth 5.0

- WiFi 6

- 1x nano-SIM

- 1x eSIM

- 4G LTE

- 5G Logiciel - iOS 14 - iOS 14 Taille et Poids - 146,7 x 71,5 x 7,4 mm

- 162g - 131,5 x 64,2 x 7,4 mm

- 133g Prix 909 € (64Go)

959 € (128Go)

1079 € (256Go) 809 € (64Go)

859 € (128Go)

979 € (256Go) Date de disponibilité Disponible Disponible

Design, Écran et Ergonomie

Cette année, Apple a cédé aux sirènes de la nostalgie pour façonner le design de ses iPhone 12. Comme l’iPhone 4, 4S, l’iPhone 5, 5S, SE (1ère génération) et enfin les derniers iPad Pro et l’iPad Air (2020), la firme délaisse les tranches arrondies et revient à une forme plus anguleuse. De côté, l’iPhone 12 ressemble donc beaucoup aux iPhone 5 et 5S. Le dos des iPhone 12 et 12 Mini ressemble en revanche comme deux gouttes d’eau à celui de l’iPhone 11, tout comme la façade.

En façade, néanmoins, Apple a opéré un changement drastique puisqu’on passe du LCD sur l’iPhone 11 à de l’OLED sur l’iPhone 12 (6,1 pouces, 2 532 x 1 170 pixels à 460 ppp) et l’iPhone 12 Mini (5,4 pouces, 2 340 x 1 080 pixels à 476 ppp). De ce fait, les bordures s’amincissent très nettement, tandis que la qualité d’affichage fait un énorme bond en avant. Dans les faits, ceux qui se tournaient auparavant sur les modèles Pro en raison de la qualité de leur affichage pourront parfaitement se satisfaire de celui de l’iPhone 12, qui s’avère pratiquement identique. Il existe une différence de luminosité entre l’écran de l’iPhone 12 (625 cd/m²) et celui de l’iPhone 12 Pro (800 cd/m²), mais c’est tellement subtile qu’on ne le remarquera pas ou très peu, et cela même lorsqu’on dispose les deux smartphones l’un à côté de l’autre. Avec l’iPhone 12, Apple gomme donc le défaut majeur de l’iPhone 11 en proposant l’OLED, si bien qu’en faisant cela, la firme rend d’un coup l’iPhone 12 Pro bien moins désirable… d’autant qu’il est vendu bien plus cher.

Enfin, venons-en à l’ergonomie des smartphones, qui s’avère être l’unique point différenciant entre l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini. Les tranches anguleuses, partagées entre les deux modèles, offrent une excellente prise en main qui nous parait bien plus sécurisante que celle offerte par les iPhone 11 et leurs tranches arrondies. On parvient à agripper plus fermement son smartphone, même si la prise en main s’avère un brin moins confortable qu’auparavant.

En ce qui concerne l’iPhone 12, il dispose d’une dalle de 6,1 pouces et propose des dimensions de 146,7 x 71,5 x 7,4 mm, exactement comme l’iPhone 12 Pro. Le passage à l’OLED et donc, à des bordures plus fines, mais aussi les tranches droites permet à Apple de rogner sur les côtés et de proposer un iPhone 12 plus compact que l’iPhone 11, même si la taille de la dalle reste similaire. Il s’agit, selon nous, d’un format idéal qui devrait convenir à tous : ni trop grand, ni trop petit, et utilisable à une main à condition de se plier à quelques gymnastiques suivant la situation.

Enfin, pour en venir à l’iPhone 12 Mini, il propose un format inédit chez la Pomme, de seulement 5,4 pouces pour des dimensions de 131,5 x 64,2 x 7,4 mm. Et ce smartphone, quant à lui, s’avère totalement utilisable à une main. Sa taille réduite et ses tranches plates nous rappellent énormément l’iPhone 5/5S du côté de la prise en main, soit un smartphone léger, ultra-maniable et parfaitement adapté à ceux qui utilisent souvent leur smartphone dans la rue où les transports et qui ne disposent pas nécessairement de leurs deux mains pour le manipuler.

Performances, Autonomie et iOS 14

Les iPhone 12 et iPhone 12 Mini sont tous deux équipés de la puce A14, dernier SoC en date d’Apple aussi contenu sur l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12 Pro Max et l’iPad Air (2020). On apprécie qu’Apple ne lésine pas sur les performances de ses modèles moins premium. Comme on s’en doutait, la puce A14 offre des performances bluffantes au quotidien. Avec ses six cœurs côté processeur, quatre cœurs côté graphique et sa gravure en 5 nm, ce processeur est paré pour encaisser tous les usages actuels sans broncher, et devrait se montrer plutôt convaincant même dans quelques années.

De plus, c’est le premier iPhone – avec ses confrères « Pro » – a se montrer compatible avec la 5G. Certes, la nouvelle génération de réseaux mobiles va mettre du temps à se généraliser en France, et les forfaits sont encore très onéreux, mais la comptabilité avec la 5G reste essentielle lorsqu’on achète un smartphone en 2021. La 5G ne sera pas nécessaire en 2021, et peut-être pas non plus en 2022, mais qu’en est-il après cela ? Si vous souhaitez garder un smartphone plus de deux ans (et c’est généralement le cas lorsqu’on choisit un iPhone), c’est une donnée à prendre en compte.

Concernant l’autonomie, nous n’avons pas noté de hausse drastique par rapport à son prédécesseur, l’iPhone 11. Pourtant, le nouveau venu adopte l’OLED et l’A14, qui promettent une consommation énergétique en baisse. Si cela ne bouge pas, c’est en fait une pour raison simple : la batterie est plus petite sur l’iPhone 12 (2 815 mAh) que sur l’iPhone 11 (3 110 mAh). À noter qu’à défaut de 5G à Paris et en Bretagne, où nous avons testé ces smartphones, nous n’avons pas pu mesurer l’impact de la nouvelle génération de réseau mobile sur l’autonomie du smartphone. Sinon, on se retrouve avec un smartphone qui tient clairement la journée, mais pas plus. La case recharge en fin de journée sera toujours obligatoire avec l’iPhone 12.

En revanche, avec l’iPhone 12 Mini, les choses se corsent quelque peu. Avec sa famélique batterie de 2 227 mAh, en raison de sa taille, le petit modèle souffre d’une autonomie assez médiocre. En utilisant peu son smartphone, on parviendra à tenir la journée, mais dès lors qu’on se met à faire tourner quelques jeux mobiles et à consommer des vidéos, le pourcentage d’autonomie restant fond comme neige au soleil. Mais après tout, sur un iPhone 12 Mini qu’on va choisir plutôt pour son format compact que pour des usages lourds, l’autonomie devrait se révéler suffisante en pratique.

iOS 14 n’est pas une mise à jour de rupture comme a pu l’être iPadOS 13 pour l’iPad l’an dernier. Plutôt que de faire évoluer drastiquement son OS, Apple a plutôt choisi de rattraper un certain retard pris au fil des ans sur la concurrence. L’arrivée des widgets, ou encore de la Bibliothèque d’Apps, notamment, font partie de ces ajouts clairement tirés du monde Android et qu’on ne lâchera plus une fois qu’on y aura goûté. Quant aux appels qui ne s’affichent plus en plein écran, ou l’arrivée du mode picture-in-picture déjà croisé sur l’iPad, là aussi on se demande comment on a pu se coltiner pendant toutes ces années certains vestiges d’interface des premières versions d’iOS, corrigés depuis bien longtemps sur l’OS de Google. Néanmoins, comme d’habitude, si Apple n’arrive pas le premier, il n’en reste pas moins que la Pomme propose une manière originale de faire, avec des fonctions extrêmement bien pensées. iOS 14 dépoussière plutôt bien l’iPhone, qui avait pu prendre quelques rides par endroits, et continue de peaufiner l’expérience utilisateur.

Photo et Vidéo

Côté photo, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini partagent exactement le même équipement, donc on ne les différenciera pas dans cette partie. Ils possèdent un bloc photo comprenant deux capteurs : un grand-angle principal de 12 MP avec une ouverture ƒ/1,6 et un ultra grand-angle avec une ouverture ƒ/2,4. Si on peut regretter la présence d’un téléobjectif – réservé aux modèles Pro – l’iPhone 12 s’avère être un excellent photophone. Il est non seulement ultra-fiable en la matière, mais propose également une excellente qualité d’image avec un bon piqué, et une colorimétrie très fidèle à la réalité de la scène immortalisée. .

Comme l’an dernier, Apple reconduit son mode nuit automatique dès que la lumière vient a manquer, et est parvenu à le peaufiner puisque celui-ci fonctionne désormais sur les deux capteurs, et pas seulement sur le grand-angle ! L’occasion de faire quelques clichés de nuit avec l’effet de vue monumental qu’offre l’ultra grand-angle et son champ de vision de 120°. Le Smart HDR est toujours aussi efficace, si ce n’est plus, et sur la vidéo : l’iPhone reste encore et toujours tellement performant. La stabilisation est excellente, et la qualité des vidéos est tout simplement bluffante, si bien qu’on pourrait désormais intégrer des vidéos issues d’un iPhone 12 à des rushs venant d’une caméra mirorless sans que cela ne fasse tache.

À notre sens, l’iPhone reste encore et toujours un des meilleurs smartphones en vidéo, et cela ne change pas avec ce numéro 12. Aussi, puisque le Mini est tellement pratique à sortir de sa poche et à tenir, on se surprend à capturer bien plus de photos et de vidéos qu’avec une phablette. Et ça, c’est un excellent point. S’il fallait noter un défaut majeur, ce sera ce flare vert qui vient gâcher certains clichés lorsqu’une source de lumière vous fait face, notamment avec le grand-angle : un défaut causé par la qualité du verre utilisé pour recouvrir les objectifs, et qui est déjà présent depuis plusieurs années sur les iPhone. Il serait temps qu’Apple réagisse à ce sujet.

Mais puisque des images valent mille mots, voici quelques clichés capturés avec l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini :

Où acheter l’iPhone 12 ou l’iPhone 12 Mini ?

Nouveau Apple iPhone 12 (128 Go) - Noir 952.00 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites