Bon plan : Samsung est cash, le prix du Galaxy S21 est en baisse 🔥

Samsung a décidé de revenir avec une offre XXL sur ses excellents Galaxy S21. En cumulant toutes ces offres, vous pouvez faire une économie de plusieurs centaines d'euros sur le smartphone. Mais attention, la durée pour en profiter est très courte.

Plusieurs versions des Samsung Galaxy S21 (stockage, coloris…) ont Ă©tĂ© en rupture de stock depuis l’officialisation de ces modèles sur le marchĂ©. Pour autant Samsung a dĂ©cidĂ© d’offrir un deal parmi les plus avantageux pour ce long week-end de l’Ascension. En additionnant tous les avantages, vous pouvez faire une Ă©conomie qui s’Ă©lève Ă plusieurs centaines d’euros. C’est tout simplement extra.

La gamme des Samsung Galaxy S21 se compose de trois modèles : le Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, elle a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e par la marque au dĂ©but de l’annĂ©e. Ce sont les derniers smartphones premium du constructeur, il se placent parmi les smartphones les plus puissants au monde en 2021.

Voir les offres Samsung

Vous voulez un Galaxy S21 ? Voici quelques-uns des avantages :

Le 256 Go au prix du 128 Go

100 euros de bonus reprise

80 euros de remise sur la location avec le code MAI80

Une paire de Galaxy Buds Live offerte

Jusqu’Ă 15% d’Ă©conomies supplĂ©mentaires avec d’autres articles

5% en points Samsung Rewards

Certains de ces avantages sont communs Ă tous les Samsung Galaxy S21 tandis que d’autres concernent uniquement des versions et coloris spĂ©cifiques. Le mieux reste de se rendre sur le site officiel pour tester la configuration selon le smartphone que vous souhaitez choisir afin de voir directement les offres qui vous concernent. Dans tous les cas, vous ĂŞtes assurĂ© de faire d’excellentes Ă©conomies.

Pourquoi l’acheter sur le site de Samsung ?

Les Samsung Galaxy S21 ont quelques mois d’existence Ă peine sur le marchĂ©, mais ils sĂ©duisent dĂ©jĂ de nombreux clients. Ils s’Ă©coulent très bien mĂŞme Ă leur prix de base, c’est une aubaine de pouvoir rĂ©aliser des Ă©conomies avec l’offre mise en place aujourd’hui. Pensez toutefois Ă faire vite, les ruptures de stock peuvent arriver très vite.

Le premier avantage concerne tous les Samsung Galaxy S21 sur le site officiel. En prenant un de ces modèles, la version avec 256 Go de stockage revient au prix de celle avec 128 Go de stockage. C’est simple, cela reprĂ©sente dĂ©jĂ 50 euros d’Ă©conomie sur votre nouveau smartphone, le tout le double d’espace pour conserver vos photos et vos vidĂ©os en toute tranquillitĂ©.

D’autre part, la boutique officielle offre aussi un bonus supplĂ©mentaire de 100 euros Ă la reprise de votre smartphone actuel quand vous prenez un Samsung Galaxy S21. Ce montant vient s’ajouter Ă la somme de base qui peut reprĂ©senter des centaines d’euros selon le tĂ©lĂ©phone que vous utilisez.

Dans tous les cas, vous bĂ©nĂ©ficiez aussi de 5% en points Samsung Rewards quand vous prenez un Galaxy S21 sur le site officiel — peu importe le modèle. Vous avez la possibilitĂ© d’utiliser ces points lors de vos prochains achats sur la boutique, cela vous permet de choisir des accessoires (coques, etc) qui vous reviendront beaucoup moins cher, c’est une Ă©conomie supplĂ©mentaire.

Samsung permet aussi de louer votre Samsung Galaxy S21 dans le cadre du programme location Up2You. Si vous prenez cette option, vous pouvez louer le smartphone tout en profitant de 80 euros de rĂ©duction sur le premier versement avec le code MAI80. Il peut aussi s’agir d’une excellente option pour se procurer l’un des derniers modèles premium de cette gamme.



Il est aussi possible de crĂ©er un pack de plusieurs produits, dont votre Samsung Galaxy S21, pour Ă©conomiser 10% ou 15% en ajoutant deux ou trois articles Ă©ligibles. C’est parfait pour faire baisser les coĂ»ts des Ă©couteurs Galaxy Buds Pro, de la tablette Galaxy Tab S7 ou encore du tĂ©lĂ©viseur Neo QLED. Tous les produits concernĂ©s sont mis en avant sur le site officiel.

Si vous craquez pour Galaxy S21 Ultra 5G dans une couleur exclusive, vous recevez aussi une paire de Galaxy Buds Live, des Ă©couteurs sans fil premium d’une valeur de 179 euros. Il s’agit d’un avantage qui concerne uniquement cette version et ces coloris exclusifs au site officiel. Vous pouvez consulter plus en dĂ©tail la liste de tous ces avantages directement sur la boutique de Samsung.

Une opération spéciale Galaxy S21

Autant dire que ces promotions sont idĂ©ales, vous pouvez accĂ©der Ă de nombreux avantages tout en choisissant votre nouveau Samsung Galaxy S21 sur la boutique officielle. C’est une aubaine de voir que le constructeur s’applique Ă proposer de telles offres sur des smartphones qui ont moins de six mois d’existence sur le marchĂ©. Si vous hĂ©sitez encore, c’est le moment de passer Ă l’action : certains avantages vont se terminer bientĂ´t.

Il convient d’Ă©voquer un peu plus en dĂ©tail cette nouvelle gamme qui comprend le Samsung Galaxy S21, le S21+ et le S21 Ultra. Il y a quelques diffĂ©rences entre ces trois modèles, bien que tous se prĂ©sentent comme des smartphones premium. La taille des Ă©crans est un des Ă©lĂ©ments qui varient, les smartphones profitent d’une dalle de 6,2 pouces, 6,7 pouces et 6,8 pouces. Par contre, ils profitent tous d’un Ă©cran AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz.

La gamme de Samsung Galaxy S21 est compatible avec le rĂ©seau 5G, peu importe le modèle. Cela vous assurera de profiter d’une qualitĂ© (et d’une rapiditĂ©) de rĂ©seau de haut vol, sachant que celui-ci est en train d’ĂŞtre peu Ă peu dĂ©ployĂ© dans toute la France. Vous n’aurez pas besoin de changer de smartphone pour avoir droit Ă ce dernier dans les mois ou les annĂ©es Ă venir — selon votre zone gĂ©ographique. Sinon, tous ces modèles embarquent le puissant processeur Exynos 2100 avec la surcouche One UI dĂ©veloppĂ© par le constructeur.

Tous les Samsung Galaxy S21 sont Ă©quipĂ©s d’un quadruple module photo, le modèle le plus premium (S21 Ultra) a mĂŞme droit Ă un capteur principal de 108 Mpx pour une camĂ©ra selfie un peu plus performante. Les batteries sont de 4 000 mAh, 4 800 mAh et 5 000 mAh pour le Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Ces derniers sont tous concernĂ©s par la charge rapide, ce qui permet de retrouver de l’autonomie plus vite.

Les smartphones rĂ©cents sont souvent en rupture de stock sur la boutique officielle. C’est le cas des Samsung Galaxy S21, mais aussi des nouveaux Galaxy A52 — deux smartphones de milieu de gamme en version 4G et 5G. Il ne faut pas attendre trop longtemps pour passer Ă l’action. En plus, vous avez jusqu’Ă 14 jours pour changer d’avis et renvoyer le tĂ©lĂ©phone gratuitement afin de vous faire rembourser Ă 100%.

Pour voir les promos sur les Samsung Galaxy S21, c'est par ici :

