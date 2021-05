Amazon continue ses offres, les AirPods Pro sont à un prix extrême

Les AirPods Pro et les AirPods 2 ont droit à une remise immédiate de 25% selon le modèle sur Amazon. Si vous hésitez, c'est le moment de faire des économies sur ces écouteurs sans fil signés Apple.

© Apple

Amazon (re)met en avant une nouvelle offre sur les AirPods Pro et les AirPods 2, deux paires d’écouteurs sans fil dévoilés par Apple au cours des dernières années. C’est le moment idéal pour faire des économies sur un de ces deux modèles sachant que les remise s’élèvent à 25% environ. N’attendez pas, ils sont très souvent en rupture de stock chez le marchand.

Les AirPods Pro et les AirPods 2 sont deux références sur le marché des écouteurs sans fil. Si le modèle standard a pris un peu de temps à remporter du succès auprès du public en raison de la nouveauté qu’il offrait, la version Pro a tout de suite été prise d’assaut par les utilisateurs. Aujourd’hui, ces deux déclinaisons d’Apple sont très populaires.

Des promotions sur des écouteurs sans fil premium

Avec les offres en cours sur Amazon, vous pouvez profiter de -25% sur les AirPods Pro ou -27% sur les AirPods 2. Dans les deux cas, cela représente des économies importantes sur des produits qui s’écoulent très bien depuis leur sortie même quand ils affichent leur prix de base. Cela veut dire qu’il vaut mieux faire vite pour être certain de faire une belle affaire durant ce mois de mai.

D’autre part, Apple n’est pas un adepte des promotions. C’est un véritable euphémisme car le constructeur ne fait jamais de remise sur ses produits. Peu importe la période de l’année ou l’opération spéciale, les AirPods Pro et les AirPods 2 sont toujours au même prix sur le site officiel. La marque a fait le choix de garder son image premium auprès du public, ce qui explique pourquoi elle ne fait pas de remises — hélas pour les utilisateurs. Il faut donc aller voir chez les marchands en ligne pour trouver des deals.

Quand les produits Apple sont en promotion sur les plateformes marchandes comme Amazon, il est rare que les réductions dépassent les -10%. Autant dire que les AirPods Pro et les AirPods 2 ont droit à beaucoup plus aujourd’hui, c’est l’occasion de passer le cap pour choisir votre première (ou votre prochaine) paire d’écouteurs sans fil. Les deux versions sont premium, vous êtes certain que ces modèles sauront être fiables dans la durée.

Si ces promotions sont très agressives, les AirPods Pro et les AirPods 2 ne vont pas rester en ligne très longtemps à un tel prix sur Amazon. Des ruptures de stock ont déjà eu lieu même quand il n’y avait pas d’offre en cours chez le marchand. Ces deux modèles d’écouteurs sans fil sont parmi les produits les plus vendus sur la plateforme, pensez à être rapide. Les ventes flash de ce genre ne durent habituellement pas plus de quelques heures.

Quel modèle choisir entre les AirPods Pro et les AirPods 2 ?

Les AirPods Pro et les AirPods 2 sont des écouteurs sans fil premium, c’est un fait. Toutefois, ils ont tous les deux droit à quelques caractéristiques techniques plus spécifiques qu’il faut évoquer. En plus du prix, il s’agit aussi de critères qui peuvent vous aider à choisir entre les deux modèles aujourd’hui à l’honneur chez Amazon.

Les AirPods Pro bénéficient de la réduction de bruit active. Cette fonctionnalité premium est très recherchée par les utilisateurs en quête d’écouteurs sans fil, car elle offre la possibilité de couper un maximum de bruits environnants. C’est une option que vous pouvez choisir d’activer ou non selon le niveau de concentration que vous souhaitez. Quand elle est fonctionnelle, vous n’avez plus qu’à profiter de vos musiques préférées pendant que vous travaillez ou que vous prenez les transports en commun. Elle s’avère aussi très utile pour les appels téléphoniques, les deux modèles vous permettant de téléphoner sans avoir besoin de tenir votre smartphone.

Les AirPods Pro et les AirPods 2 ont un design assez similaire qui évoque directement la signature d’Apple. Ils sont fins, clairs et sobres. Par contre, la version classique se dote d’embouts standards alors que le modèle Pro embarque des embouts en silicone pour un système intra-auriculaire. Selon votre préférence, il peut aussi s’agir d’un critère à prendre en compte lors de votre choix entre les deux modèles.

On note aussi que les AirPods Pro sont équipés de la dernière puce H1 conçue par Apple. Elle assure la fiabilité et la puissance des écouteurs sans fil au quotidien comme dans la durée en plus d’offrir un accès direct à l’assistant intelligent Siri. Vous pouvez déclencher ce dernier pour passer une commande vocale au lieu de sortir votre smartphone.

Sinon, les AirPods Pro et les AirPods 2 s’accompagnent tous deux d’un boîtier de rangement qui permet aussi de recharger les écouteurs. Fourni à l’achat, cet étui vous évite de perdre les écouteurs sans fil et de penser à charger ce dernier, le dispositif est pratique et efficace à l’usage. Les deux modèles briguent une autonomie qui va jusqu’à 24 heures pour la musique et 18 heures pour les appels.

Des ventes flash premium sur Amazon

Au quotidien, les AirPods Pro et les AirPods 2 trouvent tout leur intérêt. L’autonomie et le boîtier de charge sont deux points forts très appréciables, on note aussi un design épuré et une expérience globale très premium. Ces promotions sur Amazon sont parfaites, les écouteurs sans fil deviennent abordables tout en offrant un accès direct à la qualité Apple. Vous économisez jusqu’à -26% selon le modèle que vous prenez.

Si les AirPods Pro et les AirPods 2 ne sont pas à votre goût, vous avez droit à une seconde chance. Amazon vous permet de renvoyer l’article dans les 30 jours après la livraison pour vous faire rembourser à 100%, il faut que le produit soit comme neuf. Cela vous laisse tout le temps de déterminer si les écouteurs sans fil vous conviennent parfaitement, le tout avec un filet de sécurité parfait lors de cet achat en ligne.

Pensez à faire vite pour choisir entre les AirPods Pro et les AirPods 2. Les deux promotions sur Amazon vont partir vite et les deux paires d’écouteurs sans fil risquent de ne plus être disponibles pendant plusieurs jours. C’est le moment de passer à l’action pour faire une belle affaire.

