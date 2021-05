Bon plan Hostinger : belles promos sur les hébergements web

L'hébergeur Hostinger propose des réductions assez impressionnantes sur l'ensemble de ses hébergements web. On vous donne les détails.

Vous êtes à la recherche d’un hébergement web pas cher et de qualité afin de pouvoir mettre en ligne votre site Internet en toute sérénité ? Vous avez de la chance de tomber sur cet article puisque l’un des hébergeurs web les plus performants à l’heure actuelle propose de grosses réductions pendant quelques jours.

Hostinger est un hébergeur web basé en Europe qui, pour fêter son anniversaire, brade l’ensemble de ses hébergements web (mutualisé, WordPress, Cloud, VPS, Minecraft, etc) pendant une période limitée. Cela vous intéresse ? Découvrez à la suite les détails de cette opération promotionnelle.

Hostinger, un hébergeur web proposant un rapport qualité/prix imbattable

Si vous n’avez pas encore eu l’opportunité de lire notre classement des hébergeurs web francophones ou le comparatif des meilleurs hébergements WordPress, sachez qu’ils ont quelque chose en commun : Hostinger figure en tête des deux classements respectifs.

Après avoir testé plus d’une dizaines d’hébergeurs différents, notre équipe composée d’experts dans le domaine, a pu déterminer que Hostinger était l’entreprise qui proposait le meilleur service d’hébergement web.

En optant pour lui, vous allez avoir la garantie que votre site Internet chargera rapidement (ce qui va aider son référencement par Google) et qu’il va être disponible pratiquement sans interruption (grâce à des datacenters certifiés tier 3).

Hostinger ne peut pas se résumer qu’à des performances pures. Comme tout bon hébergeur web qui se respecte, il propose un support client joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au travers d’une fonction de chat en ligne. Le tout bien évidemment en français. Vous pourrez aussi vous appuyer sur une base de connaissances fournie et traduite entièrement en français.

Du côté des fonctionnalités, et malgré des prix vraiment attractifs (comme vous pourrez le constater dans la section suivante de l’article), Hostinger arrive à vous proposer tout le nécessaire. Vous aurez accès à des certificats SSL gratuits, à un nom de domaine offert (le choix de l’extension vous revient : .fr, .com, .net, etc), ainsi qu’à un outil de gestion de cache réputé : LiteSpeed.

Si vous êtes curieux et que vous voulez encore plus de détails à propos de l’hébergeur, nous vous conseillons de lire notre avis consacré à Hostinger.

Des réductions allant jusqu’à -82%

Des réductions sont disponibles sur absolument tous les hébergements de Hostinger. Les deux types d’hébergements pour lesquels vous serez en mesure d’obtenir les plus belles remises sont : les plans mutualisés et WordPress.

Dans le premier cas de figure, il est possible d’obtenir jusqu’à 70% de réduction. Tandis que dans le second cas, cela va monter jusqu’à -82%.

Pour vous donner un ordre d’idée, en optant pour le plan mutualisé appelé “Premium” (c’est celui que nous recommandons afin d’avoir des bases solides), il va être possible d’économiser plus de 200€ dans le meilleur des cas.

En prime, si vous utilisez notre code promo Hostinger, JOURNALDUGEEK, l’hébergeur va vous octroyer 10% de remise supplémentaire. Veillez bien à l’appliquer au moment de valider votre commande car cela ne se fait pas automatiquement.

Pour profiter sans plus attendre des promotions en cours sur le site de l’hébergeur, allez faire un tour dessus :

Hostinger propose avec l’ensemble de ses hébergements web, une garantie satisfait ou remboursé valable 30 jours. Elle est sans conditions et permet d’obtenir un remboursement total si jamais vous n’êtes pas satisfait.