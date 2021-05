Android 12 opère un changement esthétique radical

Android 12 est officiel ! Voilà à quoi ressemble la nouvelle version majeure de l’OS de Google.

© Google

Après avoir loupé le coche de la Google I/O l’année dernière en raison de la pandémie de Covid-19, la firme de Mountain View est revenue en force cette année. La grande nouveauté de cette conférence d’ouverture, c’était bien sûr Android 12, la prochaine version majeure du système d’exploitation mobile de Google. La firme en profite pour annoncer que plus de trois milliards d’appareils Android actifs sont en circulation dans le monde, et dévoile un changement majeur.

Refonte majeure

Côté design, Android 12 apporte de grands changements esthétiques par rapport à son prédécesseur. Votre smartphone s’adaptera à vous, grâce à Material You, un nouveau code de design hautement personnalisable. Google prend l’exemple d’un fond d’écran choisi par vos soins, dont les couleurs seront adaptées à toute l’interface, dont l’écran de verrouillage, celui d’accueil, les notifications, etc. Tout, ou presque, a été repensé pour proposer une expérience parfaitement cohérente, et adaptée à vos goûts. De plus, les animations ont été revues et devraient être particulièrement rapides, d’autant plus que l’OS en lui-même est moins demandeur en ressources.

Android 12 s’inscrit également au sein de l’écosystème de produits connectés qui nous entourent dorénavant. Un smartphone équipé de la nouvelle version d’Android sera au centre de cet écosystème, pourra servir de télécommande à votre Android TV, de clé de voiture pour les automobiles dotées d’Android Auto, et le partage de fichiers entre votre smartphone et un Chromebook n’aura jamais été aussi aisé.

Cette nouvelle version du système d’exploitation de Google inaugure également quelques nouveautés du côté de la vie privée. Il sera désormais possible, comme chez Apple, de savoir quelles applications ont accès à vos différentes données, comme votre géolocalisation, l’accès à votre microphone, votre caméra, etc.

Android 12 sera disponible à compter de cet automne. La première bêta est en cours déploiement pour certains smartphones de chez Xiaomi, OnePlus, Oppo, Realme, et d’ores et déjà disponible sur les derniers Pixel.