Mario Golf Super Rush se dévoile dans une bande-annonce inédite

On y découvre les personnages jouables du jeu, ainsi que certains modes de jeux et un aperçu des parcours de golf.

À l’aube de sa sortie, prévue le 25 juin prochain, Mario Golf Super Rush dévoile son esthétique et quelques unes de ses mécaniques au travers d’une bande-annonce. Nintendo n’a pas été avare en informations et a révélé plusieurs aspects intéressants du jeu. Tout d’abord, on peut s’apercevoir qu’une panoplie complète de personnages sera disponible. Ils seront 16 au total, sans compter votre mii, et vous pourrez donc incarner des personnages aussi variés que Daisy, Wario ou encore Pauline, la chanteuse que l’on a pas revu depuis Super Mario Odyssey. Les différents greens sont variés, et ont l’air plus ou moins compliqués à terminer selon les environnements. Ils reprennent des thèmes largement exploités dans les autres jeux Mario, notamment Super Mario Bros, comme le terrain au milieu du désert ou celui dans la jungle.

Du golf, des pièces et des modes de jeux décalés

Cela reste un jeu de golf mais il est tout de même beaucoup plus dynamique que ses prédécesseurs. Les balles possèdent plusieurs effets, renforcés ou non par les capacités spéciales de chaque joueur. De plus, les statistiques des joueurs vous permettent de voir leur force, leur vitesse ou encore leur niveau de maniabilité, ce qui vous permettra de faire le choix de personnage le plus judicieux possible en fonction du terrain choisi. Les coups spéciaux, propres à chaque personnage également, donnent encore plus de vie et de fun au jeu, qui s’éloigne du carcan traditionnel des jeux de golf en apportant sa touche à la Mario.

En choisissant de jouer au mode aventure, vous pourrez améliorer votre personnage comme vous le voulez au gré des niveaux que vous passez. Vous pourrez alors jouer avec un personnage à votre image et des compétences propres et personnalisées. Enfin, le mode de jeu Golf mêlée a été dévoilé. Il s’agit d’un mode plus chaotique, avec un peu de golf, mais surtout des explosions, des pièces à ramasser un peu partout, ou encore des Chomps.

Mario Golf Super Rush se veut être un jeu à la fois familial et compétitif puisque vous pouvez jouer jusqu’à quatre joueurs en mode local et participer à des tournois en ligne, comme cela est possible sur Mario Kart par exemple. Pour cela, il vous faudra un abonnement au Nintendo Online. Celui-ci est disponible à 19,99€ à l’année pour un compte Nintendo.

