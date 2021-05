Roborock présente le H7, son nouvel aspirateur à main sans fil

Roborock vient de présenter son tout nouveau Roborock H7. Ce deuxième aspirateur à main qui succède au H6. Le H7 offre plus de puissance d’aspiration, un bac à poussière plus compact et un entretien facilité.

© Roborock

Le H7 propose une puissance optimisée de 480 W créant une aspiration maximale de 160 AW en soulevant facilement la saleté des sols et en pénétrant plus profondément dans les tapis, les matelas, les canapés, les recoins et les intérieurs de voiture.

Roborock a été le pionnier de l’industrie en France en incorporant une batterie LiPO dans un aspirateur à main sans fil, et continue aujourd’hui d’appliquer cette technologie dans le H7. Ce dernier conserve donc une autonomie exceptionnelle, jusqu’à 90 minutes en mode éco. De plus, la batterie du H7 peut être complètement chargée en seulement 2,5 heures, une réduction significative par rapport au H6 (40%), permettant ainsi à l’utilisateur de reprendre le nettoyage plus rapidement.

Son bac à poussière, d’une capacité de 500 ml, permet d’espacer sa vidange. Comme avantage supplémentaire, Roborock donne aux utilisateurs la possibilité d’ajouter des sacs à poussière jetables, afin de limiter les nuages de poussière, idéales pour les personnes allergiques ou toute personne souhaitant vider le bac sans encombre. 2 sacs gratuits seront inclus dans la boîte pour les consommateurs souhaitant tester cet accessoire.

Ne pesant que 1,46 kg, le H7 peut facilement être transporté d’une pièce à une autre et jusqu’à l’extérieur de la maison. Il dispose également d’un nouveau système magnétique nommé MagBase qui permet de ranger tous les accessoires de manière compacte une fois le nettoyage terminé. L’utilisateur peut également le placer n’importe où en toute tranquillité grâce à la fonction «sécurité enfant» intégrée qui empêche toute utilisation accidentelle par les enfants.

Le H7 élimine la pollution aérienne et les allergènes, grâce à son système de filtration d’air à 5 couches et son filtre HEPA. Il capture jusqu’à 99,99% des particules telles que le pollen et les acariens. L’utilisateur peut également verrouiller l’aspiration en appuyant simplement sur un bouton, limitant ainsi la fatigue des doigts. Doté d’un écran OLED, il est facile de vérifier d’un coup d’œil les modes et l’autonomie de la batterie.

Le Roborock H7 sera disponible en France à partir du 2 juin au prix de 399 euros chez certains revendeurs.