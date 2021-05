Team Ninja travaillerait sur un spin-off de Final Fantasy inspiré par Nioh

Si beaucoup sont déjà excités par ce projet, celui-ci n’est qu’au stade de pure rumeur… du moins pour l’instant.

Selon les dernières rumeurs, Square Enix serait en collaboration avec le studio Team Ninja dans l’élaboration d’un titre très spécial. Il s’agirait d’un spin-off de Final Fantasy, avec un style ressemblant au jeu Nioh, titre également développé par Team Ninja. Ce titre porterait le nom de Final Fantasy Origin et il serait prévu sur PS5 et PC.

Pour le moment, les rumeurs n’ont fait que circuler sur les réseaux sociaux, principalement sur Reddit. Elles sont cependant arrivées jusqu’à Fanbyte où le journaliste Imran Khan leur a apporté de la crédibilité. Il a expliqué que Final Fantasy Origin se déroulera “quelque part dans ou près du monde du premier jeu Final Fantasy sur la NES“. On peut donc s’attendre à un spin-off du tout premier épisode. En ce qui concerne le genre, il serait grandement inspiré des jeux d’action Nioh ou encore Souls des studios FromSoftware. Le jeu devrait également être plus accessible afin d’attirer l’audience la plus large possible.

Concernant sa sortie, les détails ne sont pas encore connus mais le titre devrait être une exclusivité PlayStation 5 pendant un temps, puis sortir sur PC par la suite. Si on ne connait pas la date de sortie du prétendu titre, mais une version alpha est d’ores et déjà attendue pour cet été. Cela permettra aux développeurs de recueillir les retours des joueurs avant sa sortie officielle. Celle-ci sera nommée « Stranger in Paradise », ou un étranger au paradis en français. Si l’on en croit certaines sources, la révélation officielle du titre devrait arriver en juin. On pourrait donc s’attendre à ce que Square Enix le mentionne durant l’E3 2021, qui aura lieu du 12 au 15 juin.