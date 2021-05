French Days : l’aspirateur Dyson V11 est en chute drastique 🔥

Vous cherchez à vous équiper d'un excellent aspirateur Dyson V11 ? Cdiscount se montre très généreux sur le petit électroménager mais ces offres ne vont pas durer longtemps. Pour profiter de ces modèles haut de gamme, il faudra se dépêcher.

Le Dyson V11 Parquet Extra est l’aspirateur premium de rĂ©fĂ©rence du fabricant anglais. Nettoyer son logement devient tellement plus agrĂ©able, c’est une expĂ©rience totalement inĂ©dite. Qui dit premium, dit aussi prix assez Ă©levĂ©. Si le store officiel ne fait pas de remise, vous pouvez trouver (de rares fois) des ristournes chez les revendeurs agrĂ©Ă©s.

C’est le cas en ce moment, pour les French Days, chez Cdiscount. L’excellent Dyson V11 voit son prix baisser sous un seuil symbolique : il chute Ă 499 euros au lieu de 599 euros, soit 100 euros de remise. Sur un modèle d’aspirateur aussi avancĂ©, vous ne trouverez jamais une meilleure offre. Les remises oscillent en gĂ©nĂ©ral entre 50 et 100 euros de remise, c’est donc le maximum que vous pourrez avoir sur ce dernier modèle.

Pour voir l’offre sur le Dyson V11, c’est ici :

Voir l’offre Cdiscount

L’aspirateur Dyson V11 Parquet Extra appartient aux produits les plus premium du fabricant. S’il comprend la mention “Parquet”, il se montre performant sur la totalitĂ© des sols (parquet, lino, carrelage ou moquette). Ce modèle est muni d’une station de charge au mur ainsi que plusieurs accessoires qui vous permettent d’adapter le mode d’aspiration Ă plusieurs surfaces.

Dyson est une marque anglaise haut de gamme, elle a bâti sa rĂ©putation en dĂ©voilant des produits connus pour la qualitĂ© de leurs technologies. Les aspirateurs ne font pas exception, c’est le cas du Dyson V11. Il s’agit d’ailleurs du modèle le plus puissant et le plus performant en ce moment. Il a des caractĂ©ristiques assez folles pour un design efficace et moderne.

Le Dyson V11, un aspirateur multi-performance

Les offres sur les aspirateurs Dyson sont très rares, mĂŞme chez les revendeurs agrĂ©Ă©s. La marque premium gère son image de marque et Ă©vite au maximum de faire des ristournes sur ses produits. Ils s’Ă©coulent d’ailleurs bien sans mĂŞme de rabais, ce qui n’incite pas les marchands partenaires Ă faire des remises. Cette offre spĂ©ciale pour les French Days est donc une belle occasion.

Le Dyson V11 bĂ©nĂ©ficie de tout le savoir-faire de la marque, dont ses technologies avancĂ©es. Il a droit Ă un moteur qui tourne Ă plus de 125 000 tours par minute, ce qui assure une efficacitĂ© de 99,97% mĂŞme sur les particules fines jusqu’Ă 0,3 micron. Vous avez la possibilitĂ© d’utiliser 3 modes de nettoyage en choisissant entre Eco, Auto et Boost selon la zone que vous voulez nettoyer.

D’autre part, cet aspirateur Dyson V11 a le mĂ©rite d’ĂŞtre un aspirateur balai sans fil. Vous n’avez plus besoin de vous occuper des branchements quand vous faites le mĂ©nage ni de traĂ®ner l’appareil derrière vous. En plus, ce modèle peut faire office d’aspirateur Ă main en quelques secondes. Cela vous donne la possibilitĂ© de nettoyer encore plus de surfaces en toute simplicitĂ© Ă l’exemple des plinthes, des toiles d’araignĂ©es ou encore des sièges de voiture. Au final, toutes ces qualitĂ©s offrent un gain de temps et d’Ă©nergie, la tâche mĂ©nagère s’effectue beaucoup plus simplement.

L’aspirateur Dyson V11 affiche une autonomie de 70 minutes en usage classique, il y a de fortes chances que cela soit suffisant pour aspirer la poussière de la totalitĂ© de votre logement sans avoir besoin de recharger la batterie. Un petit Ă©cran en couleur situĂ© sur le haut de l’appareil affiche le niveau de cette dernière et le mode de nettoyage utilisĂ© en direct. MalgrĂ© son autonomie apprĂ©ciable, il ne pèse que 3 kilos et il est parfaitement maniable.

L’aspirateur Dyson V11 s’accompagne de plusieurs accessoires et de la station murale, ceux-ci sont livrĂ©s Ă l’achat de l’aspirateur. Vous pouvez ranger facilement l’appareil, mais aussi choisir entre la mini-brosse motorisĂ©e, la mini brosse douce ou la brosse Ă rouleau doux selon la surface Ă nettoyer. Ce modèle est assez robuste pour tenir plusieurs annĂ©es, ce qui vous Ă©vitera d’avoir Ă changer d’aspirateur d’ici un ou deux ans parce que le vĂ´tre aura perdu en performance.

Cdiscount nous offre un festival

Avec la mise en avant de Cdiscount pour ces French Days d’Ă©tĂ©, vous Ă©conomisez donc 100 euros sur le Dyson V11 : son prix passe sous la barre des 500 euros alors qu’il est initialement Ă presque 600 euros. Il ne faut pas hĂ©siter trop longtemps car les ruptures de stock peuvent arriver Ă tout instant. Le marchand va ĂŞtre pris d’assaut, les premiers arrivĂ©s seront les premiers servis.

Tous les clients du programme de fidĂ©litĂ© Cdiscount Ă VolontĂ© peuvent se faire livrer leu aspirateur Dyson V11 Parquet Extra dès demain Ă l’adresse de leur choix, et gratuitement. Un compteur sur le site affiche le temps restant pour commander afin d’ĂŞtre livrĂ© dans les 24 heures. Le marchand a des entrepĂ´ts en France, ce qui assure une livraison rapide, efficace et sans frais. D’autre part, l’appareil est garanti pendant 2 ans : vous ĂŞtes donc en sĂ©curitĂ©.

Sinon, vous avez aussi droit Ă un dĂ©lai de rĂ©tractation de 14 jours quand vous prenez l’aspirateur Dyson V11 Parquet Extra via Cdiscount. Pendant toute la pĂ©riode, vous avez la possibilitĂ© d’essayer l’appareil et de choisir de le retourner (gratuitement). Si c’est votre choix, le marchand en ligne vous rembourse l’achat Ă 100%, c’est une assurance parfaite sur un investissement de ce genre, sachant qu’il y a peu de chance que vous ne soyez pas satisfait de la qualitĂ© du produit.

Il s’agit d’une offre flash, ce qui veut dire que cette offre sur l’aspirateur Dyson V11 ne va pas ĂŞtre disponible durant bien longtemps. Le stock est toujours très limitĂ©, il ne dure jamais plus que quelques heures. Les French Days sont très attendus par tous les français, il vaut donc mieux se dĂ©pĂŞcher. Sachez que vous avez toujours le temps de rĂ©tractation pour changer d’avis si vous avez achetĂ© trop vite.

Pour dĂ©couvrir cette offre choc, c’est par ici :

