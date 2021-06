Bon plan : le MacBook Air M1 chute, Fnac et Darty cassent le prix

Le récent MacBook Air M1 est à l'honneur chez Fnac et Darty, vous pouvez économiser presque 145 euros sur votre prochain ordinateur portable.

Apple a dévoilé sa nouvelle gamme d’ordinateurs Mac à la fin de l’année. Le changement le plus conséquent concerne l’arrivée de la puce M1 sur la totalité de cette génération, dont le nouveau Macbook Air M1. Ce modèle bénéficie de plus de puissance et de performance pour un prix qui reste convenable malgré un positionnement premium.

Aujourd’hui, Fnac et Darty ont décidé de faire baisser le prix de cet ordinateur portable, si bien que le MacBook Air M1 en version 512 Go (avec 16 Go de RAM) passe à 1 484 euros au lieu de 1 629 euros, ce qui représente une économie immédiate de 145 euros. Pensez à faire vite, les promotions sur les produits de la marque à la pomme sont toujours prise d’assaut, surtout quand elles sont de ce calibre.

On rappelle que la marque Apple ne propose jamais de remises sur ses produits, que ce soit le MacBook Air M1 ou le reste de sa gamme. Même pendant les opérations spéciales, elle conserve ses tarifs habituels — c’est aussi une manière de garder son positionnement premium. C’est une aubaine de voir que certains marchands en ligne comme Fnac et Darty sont à contre-courant avec cette offre flash de haut vol. Profitez-en rapidement pour sécuriser cette belle affaire.

Le MacBook Air M1, un ordinateur portable puissant

Apple s’illustre depuis des années sur le segment des ordinateurs premium, le MacBook Air M1 ne fait pas exception. Ce modèle a droit à ce design représentatif de la gamme proposée par le constructeur depuis son arrivée sur ce marché. Toutefois, il reste très fin et léger, ce qui vous offre la possibilité de le transporter partout lors de vos déplacements sans qu’il ne prenne trop de place dans votre sac.

Si le design du MacBook Air M1 n’a pas changé par rapport à la génération précédente, ce sont les caractéristiques techniques qui évoluent largement. L’arrivée de la nouvelle puce M1 développée par Apple est une véritable révolution. C’est simple, elle promet des performances jusqu’à 3,5 fois plus élevées et un processeur graphique jusqu’à 5x plus rapide que l’ancien modèle. Autant dire que sa petite taille est loin d’empêcher le fait qu’il est ultra puissant, bien au contraire.

L’autre point à prendre en compte, c’est l’autonomie de ce MacBook Air M1. L’ordinateur portable est capable de tenir jusqu’à 20 heures de suite avec un usage classique, autant dire que cela vous laisse le temps de travailler ou de vous divertir. Et ce même si vous avez oublié votre chargeur ou que vous n’avez pas de prise à portée de main. C’est largement dans la moyenne haute des appareils présents sur ce même créneau. À noter que le modèle ne dispose pas d’un ventilateur, ce qui assure sa discrétion même après quelques heures d’utilisation.

Plus globalement, il faut préciser que le MacBook Air M1 est doté d’un bel écran Retina de 13,3 pouces pour un poids général de 1,29 kilo. On retrouve aussi Touch ID ainsi que la présence de l’assistant intelligent Siri et du Magic Keyboard. Cet ordinateur haut de gamme saura convenir à toutes vos attentes, surtout avec une telle offre qui fait baisser son prix de la sorte.

Une offre flash à saisir vite sur Fnac ou Darty

Le MacBook Air M1 n’a jamais bénéficié d’un prix aussi bas depuis son arrivée sur le marché, que ce soit sur Fnac, Darty ou les autres marchands en ligne. Cet ordinateur portable en version 512 Go voit son tarif chuter à 1 484 euros au lieu de 1 629 euros, autant dire que l’affaire est à saisir au plus vite sur l’une des deux plateformes.

À noter que vous avez droit à un délai de rétractation si vous prenez le MacBook Air M1. Fnac et Darty vous laissent la possibilité de renvoyer l’ordinateur portable jusqu’à 14 jours après la réception de la commande. S’il ne vous convient pas, sachez que le retour est gratuit et que vous êtes remboursé à 100% sur votre achat en ligne, c’est une seconde chance qui peut rassurer lors d’un tel achat en ligne.

Ce MacBook Air M1 est un excellent investissement. S’il représente toujours un budget pour certains, il saura être amorti rapidement au fil des utilisations. À noter que vous avez tout à fait le droit de vous rendre dans les boutiques Apple en cas de questions ou de problème. Les avantages — dont la garantie, sont les mêmes si ce n’est que le tarif baisse grâce à cette offre flash de haut vol. Soyez rapide pour en profiter.

