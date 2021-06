Ce week-end, profitez de 10 euros tous les 100 euros d’achat chez Fnac-Darty

Ce week-end, la Fnac et Darty vous permette de récupérer 10 euros par tranche de 100 euros d'achat sous la forme de chèques cadeau.

© Fnac-Darty

Le groupe Fnac-Darty relance ce week-end, son opération permettant de gagner 10 euros par tranche de 100 euros d’achat. Les festivités sont déjà lancées dans les deux magasins et elles sont valables sur de très nombreux produits chez Darty, à la Fnac et sur leurs boutiques en ligne respectives. L’opération est en effet valable aussi bien sur le web qu’en boutique physique. Attention, elle est toutefois limitée à 50 euros maximum. Autrement dit, si vous achetez un produit à 600 euros, vous ne percevrez que 50 euros en chèques-cadeaux.

Dans le détail, l’offre est valable sur les rayons TV et Vidéo, son et petit électroménager. C’est par exemple le bon moment pour vous offrir un ventilateur ou un climatiseur chez Darty. Les beaux jours sont revenus, et nul doute qu’ils deviendront de plus en plus nécessaires dans les semaines à venir. Les étés sont de plus en chaud et les phases de canicules sont — malheureusement — de moins en moins rares. Pour profiter de l’offre en ligne, il faudra penser à renseigner le code promo DARTY10 ou FNAC10 (pour les adhérents Fnac) lors de l’achat. I

Pour ce qui est de la Fnac, il faudra être adhérent Fnac et utiliser le code promo SOLEIL au moment du paiement. L’offre est valable sur presque tous les produits les rayons TV/Vidéo (sur les produits à partir de 799 €), Son, Photo et Maison & Cuisine. L’occasion par exemple de vous offrir drone, gadget particulièrement sympa durant l’été, une enceinte portable pour mettre de la musique au bord de la piscine. Bien évidemment, vous pourrez aussi mettre la main sur un téléviseur pour profiter de l’Euro 2020 (et des JO) dans les meilleures conditions.

Les offres sont valables sur presque tous les produits des rayons mentionnés, mais il y a quelques exceptions. Vous pouvez très facilement savoir si un produit est éligible puisque l’opération sera mentionnée sur la page du produit si c’est le cas. Si vous n’avez pas d’inspiration vous pouvez également consulter les pages spéciales de l’opération à la Fnac et chez Darty. L’offre est disponible ce week-end et jusqu’au lundi 14, à 13h.

