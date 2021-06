Bon plan : la Galaxy Tab S7 est bradée, Samsung ne fait pas semblant 🔥

La tablette tactile Galaxy Tab S7 est à l'honneur sur le site officiel, c'est parfait pour faire des économies sur un des appareils les plus premium du marché. La Galaxy Week chez Samsung est une excellente opportunité pour réduire ses frais.

Pour sa Galaxy Week, Samsung dĂ©voile de nouvelles offres qui visent plusieurs produits disponibles sur sa boutique officielle. Ă€ cette occasion, les Galaxy Tab S7 et S7+ ont droit Ă de nombreux avantages ( que vous pouvez cumuler. Cela vous permet de rĂ©aliser des Ă©conomies consĂ©quentes (plusieurs centaines d’euros) sur cette tablette tactile premium. N’attendez plus, certains modèles sont dĂ©jĂ en rupture de stock.

Pour voir les offres sur la Galaxy Tab S7, c’est par ici :

La Samsung Galaxy Tab S7 se prĂ©sente comme une tablette haut de gamme sur le marchĂ© mondial, elle dispose d’excellentes caractĂ©ristiques techniques pour un tarif final qui reste très convenable. C’est une opportunitĂ© de dĂ©couvrir cette offre sur le site officiel, car cela vous permet de profiter d’un rapport qualitĂ©-prix encore plus Ă©quilibrĂ© que depuis la sortie de l’appareil. Pensez Ă faire vite, il y a des chances que l’offre ne soit pas disponible jusqu’Ă la fin officielle de la Galaxy Week.

Des remises Ă cumuler chez Samsung

Les Galaxy Tab S7 et S7+ ont Ă©tĂ© officialisĂ©s par Samsung durant l’Ă©tĂ© 2020, ces tablettes ont moins d’un an sur le marchĂ©. C’est la gamme la plus rĂ©cente dĂ©voilĂ©e par le constructeur, c’est une aubaine de voir qu’elles sont dĂ©jĂ visĂ©es par une excellente offre que nous allons prĂ©ciser dans le dĂ©tail. Ă€ noter que ces avantages concernent tous les modèles, vous pouvez aussi les cumuler pour avoir droit aux meilleures remises.

Si vous prenez une Samsung Galaxy Tab S7 sur le site officiel, le constructeur vous offre dĂ©jĂ 100 euros de remise immĂ©diate. Vous pouvez mĂŞme avoir 150 euros de remise sur les Tab S7+. Cela concerne tous les modèles et tous les coloris, c’est dĂ©jĂ une excellente occasion d’Ă©conomiser sur votre nouvelle tablette. Mais la boutique officielle ne s’arrĂŞte pas lĂ , elle va encore plus loin Ă l’occasion de la Galaxy Week.

En effet, Samsung vous permet aussi de profiter d’un bonus de 100 euros Ă la reprise de votre ancien appareil (smartphone ou tablette). Ce montant s’additionne Ă la somme de base, ce qui veut dire que vous pouvez faire baisser drastiquement le prix de la Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ si vous retournez un modèle assez rĂ©cent.

Le dernier avantage mis en avant par le site officiel concerne l’assurance Samsung Care+ qui est offerte pendant 2 ans avec les codes SCTABS7A (pour les Galaxy Tab S7 Wifi) ou SCTABS7B (pour les Galaxy Tab S7 4G et les Tab S7+ Wifi ou 5G). Sans remise, celle-ci revient Ă 180 euros pour les deux ans de garantie. En plus d’Ă©conomiser, vous assurez une protection de votre nouvelle tablette.

Au final, tous ces avantages vous permettent de faire d’importantes Ă©conomies sur votre Samsung Galaxy Tab S7 ou S7+. Ces offres restent valables pendant quelques jours sur le site officiel, mais il ne serait pas Ă©tonnant qu’elles ne tiennent pas jusque lĂ . En effet, certains modèles sont dĂ©jĂ en rupture, sachant que les tablettes attirent dĂ©jĂ du monde mĂŞme Ă leur prix de base. Nul doute que la Galaxy Week va attirer beaucoup de monde.

La Samsung Galaxy Tab S7, référence sur le marché

Après avoir Ă©voquĂ© les offres en cours sur le site officiel, il convient d’Ă©voquer un peu plus en dĂ©tail les Samsung Galaxy Tab S7 et S7+. Ces deux modèles se prĂ©sentent comme des tablettes premium, elles ont droit Ă d’excellentes spĂ©cificitĂ©s techniques qui justifient largement leur place parmi les appareils les plus puissants au monde dans leur catĂ©gorie.

Les Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ ont droit Ă un bel Ă©cran de 11 pouces et 12,4 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Leur poids est de 500 et 575 grammes, cela reste très lĂ©ger pour de tels appareils. C’est d’ailleurs un des gros avantages de ces derniers, vous pouvez transporter la tablette facilement dans votre sac sans qu’elle ne prenne trop de place. Pour autant, celle-ci est loin de lĂ©siner sur les performances.

En effet, les Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ fonctionnent toutes les deux avec un processeur Snapdragon 865+, c’est une des dernières puces signĂ©es Qualcomm. Elle offre la puissance nĂ©cessaire Ă la tablette pour tourner sans latence, cela vous offre aussi la possibilitĂ© de travailler aisĂ©ment depuis l’appareil. Le nouveau mode DeX simplifie aussi votre expĂ©rience lorsque vous utilisez un de ces deux modèles Ă des fins professionnelles.

En termes d’autonomie, les tablettes Galaxy Tab S7 et S7+ embarquent une batterie respective de 8 000 mAh et 10 909 mAh, c’est largement dans la moyenne haute des appareils prĂ©sents sur le mĂŞme crĂ©neau. On note aussi la prĂ©sence d’une camĂ©ra selfie et d’un triple capteur photo sur le dos avec module principal de 13 Mpx, capteur ultra grand-angle de 123° et capteur de 5 Mpx. Sinon, il y a aussi 4 haut-parleurs Dolby Atmos.

Les Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ sont d’excellentes tablettes, elles peuvent convenir Ă de nombreux usages, qu’il s’agisse de travailler ou de se divertir. Ce sont des appareils lĂ©gers et simples Ă prendre en main, mais ils ne lĂ©sinent pas sur la puissance et le champ des possibles. Vous pourrez les utiliser en toute simplicitĂ© depuis chez vous, votre lieu de travail, dans les transports (train, etc) et autre. C’est le moment de faire des Ă©conomies sur la boutique officielle avec les offres en cours.

Une offre Ă saisir chez Samsung

Ces promotions sont Ă saisir dès maintenant sur le site officiel de Samsung. On rappelle que vous bĂ©nĂ©ficiez de nombreux avantages qui font baisser le tarif de Galaxy Tab S7 et S7+, que ce soit les 100 euros de remise immĂ©diate, les 100 euros de bonus reprise ou l’assurance Samsung Care+ offerte pendant deux ans.

Si toutefois vous ĂŞtes allĂ© trop vite lors de l’achat de votre Galaxy Tab S7 et S7+, pas de panique. Vous pouvez renvoyer l’appareil gratuitement jusqu’Ă 14 jours après la rĂ©ception de la commande. Dans ce cas, la marque vous rembourse en intĂ©gralitĂ©, c’est une solution parfaite pour ne prendre aucun risque, sachant qu’il y a peu de chance que la tablette ne soit pas Ă la hauteur de vos attentes.

Pour dĂ©couvrir l’offre sur la tablette Samsung Galaxy Tab S7, c’est ici :

